https://ria.ru/20251205/lada-dinamo-moskva-smotret-onlayn-2060147460.html
"Лада" — "Динамо" Москва: смотреть онлайн матч КХЛ 5 декабря
"Лада" — "Динамо" Москва: смотреть онлайн матч КХЛ 5 декабря - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
"Лада" — "Динамо" Москва: смотреть онлайн матч КХЛ 5 декабря
"Лада" и московское "Динамо" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 05.12.2025
2025-12-05T16:44:00+03:00
2025-12-05T16:44:00+03:00
2025-12-05T16:44:00+03:00
хоккей
лада
хк динамо
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979658557_0:109:3203:1911_1920x0_80_0_0_e0fe39b416e9553893a94c445795c17f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979658557_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_108a56a96c071530bb28e4aeb1b244aa.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лада, хк динамо, континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей
Хоккей, Лада, ХК Динамо, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей