"Лада" — "Динамо" Москва: смотреть онлайн матч КХЛ 5 декабря
Хоккей
Хоккей
 
16:44 05.12.2025
"Лада" — "Динамо" Москва: смотреть онлайн матч КХЛ 5 декабря
"Лада" — "Динамо" Москва: смотреть онлайн матч КХЛ 5 декабря
"Лада" — "Динамо" Москва: смотреть онлайн матч КХЛ 5 декабря
"Лада" и московское "Динамо" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 05.12.2025
хоккей
лада
хк динамо
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
2025
лада, хк динамо, континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей
Хоккей, Лада, ХК Динамо, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей

"Лада" — "Динамо" Москва: смотреть онлайн матч КХЛ 5 декабря

Бреннан Менелл, Никита Гусев и Седрик Пакетт
Бреннан Менелл, Никита Гусев и Седрик Пакетт - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. "Лада" и московское "Динамо" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 5 декабря и начнется в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
05 декабря 2025 • начало в 18:00
Завершен
Лада
2 : 4
Динамо Москва
27:11 • Андрей Алтыбармакян
(Никита Сетдиков, Maxim Belousov)
41:21 • Никита Михайлов
(Андрей Алтыбармакян, Георгий Белоусов)
23:40 • Никита Гусев
(Джордан Уил, Даниил Пыленков)
38:10 • Дилан Сикура
(Никита Гусев, Джордан Уил)
48:03 • Дилан Сикура
(Даниил Пыленков)
56:40 • Артем Ильенко
(Артем Сергеев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ХоккейЛадаХК Динамо (Москва)КХЛ 2025-2026Анонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
