Из курского приграничья вывезли 420 тел погибших во время оккупации ВСУ

«

"Люди погибали, людей убивали, люди умирали. Там много было стариков, очень много слышал историй о том, как люди оставались без лекарств, в том числе тяжело больные... Диабетики, онкология, и, к сожалению, люди уходили. И, конечно, тогда в тех условиях их как-то хоронили, закапывали в садах, во дворах", – добавил глава региона.