Из курского приграничья вывезли 420 тел погибших во время оккупации ВСУ - РИА Новости, 05.12.2025
17:31 05.12.2025
Из курского приграничья вывезли 420 тел погибших во время оккупации ВСУ
Из курского приграничья вывезли 420 тел погибших во время оккупации ВСУ
Более 400 тел погибших в период оккупации ВСУ мирных жителей вывезено из приграничья Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. РИА Новости, 05.12.2025
Из курского приграничья вывезли 420 тел погибших во время оккупации ВСУ

Хинштейн: из курского приграничья вывезли 420 тел погибших мирных жителей

КУРСК, 5 дек – РИА Новости. Более 400 тел погибших в период оккупации ВСУ мирных жителей вывезено из приграничья Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"На сегодняшний день 420 тел в этом году из приграничья вывезено. Непростая задача... Организовывают оттуда вывоз тел наши военные, помогают волонтеры, МЧС. Дальше идет процесс опознания", – заявил Хинштейн в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что люди умирали в том числе от болезней и отсутствия медицинской помощи.
"Люди погибали, людей убивали, люди умирали. Там много было стариков, очень много слышал историй о том, как люди оставались без лекарств, в том числе тяжело больные... Диабетики, онкология, и, к сожалению, люди уходили. И, конечно, тогда в тех условиях их как-то хоронили, закапывали в садах, во дворах", – добавил глава региона.
Он уточнил, что большинство тел опознаны их родными.
С августа 2024 года в Курской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
