Полиция Новой Зеландии вернула проглоченный вором кулон Фаберже

05.12.2025
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Полиции Новой Зеландии удалось вернуть кулон Фаберже, проглоченный во время кражи в ювелирном магазине в Окленде, сообщает Radio New Zealand (RNZ).
Инцидент произошел неделю назад: полиция в Окленде
была вызвана в ювелирный магазин Partridge Jewellers, один из посетителей которого проглотил кулон с изображением "осьминожки" Джеймса Бонда
. После задержания 32-летнему мужчине было предъявлено обвинение в краже кулона Фаберже 007 Special Edition Octopussy Egg Surprise стоимостью более 19,2 тысячи долларов США
.
Инспектор Грей Андерсон сообщила RNZ, что мужчина прошел медицинское обследование во время ареста, и за ним был закреплен сотрудник полиции для постоянного наблюдения.
Полиция подтвердила, что медальон был возвращен в ночь на пятницу. Глотатель остается под стражей и предстанет перед Оклендским окружным судом на следующей неделе.
Согласно информации на сайте Фаберже, кулон изготовлен из 18-каратного желтого золота. Он инкрустирован 60 белыми бриллиантами и 15 синими сапфирами. Золотой осьминог внутри медальона был украшен двумя черными бриллиантами вместо глаз.