Полиция Новой Зеландии вернула проглоченный вором кулон Фаберже - РИА Новости, 05.12.2025
05:40 05.12.2025 (обновлено: 09:14 05.12.2025)
Полиция Новой Зеландии вернула проглоченный вором кулон Фаберже
Полиция Новой Зеландии вернула проглоченный вором кулон Фаберже
Полиция Новой Зеландии вернула проглоченный вором кулон Фаберже

Полиция Новой Зеландии вернула проглоченный вором кулон за 19,2 тысячи долларов

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Полиции Новой Зеландии удалось вернуть кулон Фаберже, проглоченный во время кражи в ювелирном магазине в Окленде, сообщает Radio New Zealand (RNZ).
Инцидент произошел неделю назад: полиция в Окленде была вызвана в ювелирный магазин Partridge Jewellers, один из посетителей которого проглотил кулон с изображением "осьминожки" Джеймса Бонда. После задержания 32-летнему мужчине было предъявлено обвинение в краже кулона Фаберже 007 Special Edition Octopussy Egg Surprise стоимостью более 19,2 тысячи долларов США.
Инспектор Грей Андерсон сообщила RNZ, что мужчина прошел медицинское обследование во время ареста, и за ним был закреплен сотрудник полиции для постоянного наблюдения.
Полиция подтвердила, что медальон был возвращен в ночь на пятницу. Глотатель остается под стражей и предстанет перед Оклендским окружным судом на следующей неделе.
Согласно информации на сайте Фаберже, кулон изготовлен из 18-каратного желтого золота. Он инкрустирован 60 белыми бриллиантами и 15 синими сапфирами. Золотой осьминог внутри медальона был украшен двумя черными бриллиантами вместо глаз.
