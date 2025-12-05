Полиция Новой Зеландии вернула проглоченный вором кулон Фаберже

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Полиции Новой Зеландии удалось вернуть кулон Фаберже, проглоченный во время кражи в ювелирном магазине в Окленде, сообщает Radio New Zealand (RNZ).

Инцидент произошел неделю назад: полиция в Окленде была вызвана в ювелирный магазин Partridge Jewellers, один из посетителей которого проглотил кулон с изображением "осьминожки" Джеймса Бонда . После задержания 32-летнему мужчине было предъявлено обвинение в краже кулона Фаберже 007 Special Edition Octopussy Egg Surprise стоимостью более 19,2 тысячи долларов США

Инспектор Грей Андерсон сообщила RNZ, что мужчина прошел медицинское обследование во время ареста, и за ним был закреплен сотрудник полиции для постоянного наблюдения.

Полиция подтвердила, что медальон был возвращен в ночь на пятницу. Глотатель остается под стражей и предстанет перед Оклендским окружным судом на следующей неделе.