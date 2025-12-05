Кожевников: движение "Профессионалы" – окно возможностей для студентов

Финал всероссийского чемпионата по профмастерству "Профессионалы" в Санкт‑Петербурге, который завершился 4 декабря, стал яркой точкой в чемпионатном цикле 2025 года. В основной категории соревновались студенты колледжей и техникумов страны. Здесь встретились будущие технологи и педагоги, повара и инженеры, машинисты и программисты, которых объединяет одно: они уже готовы работать по реальным запросам и стандартам индустрии и выйти на рынок труда без "раскачки". О том, как развивается Всероссийское чемпионатное движение "Профессионалы", зачем работодатели вкладываются в соревнования и почему чемпионаты – это не спорт ради медалей, а путь к трудоустройству, в интервью РИА Новости рассказал ректор Института развития профессионального образования (ИРПО), который выступает федеральным оператором чемпионатного движения, Сергей Кожевников.

– Сергей Михайлович, что вы считаете главными достижениями чемпионатного движения в 2025 году?

– Мы третий год по поручению министра просвещения России Сергея Кравцова проводим чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий. За это время движение заметно выросло и по масштабам, и по влиянию на систему среднего профобразования.

Самое очевидное достижение – огромный рост интереса к отечественному чемпионатному движению и, как следствие, расширение его масштабов. В 2025 году движение объединяет более 1 миллиона человек: это конкурсанты, эксперты‑наставники, координаторы, менеджеры, представители колледжей и партнерских компаний. Фактически сложилось большое профессиональное сообщество, которое живет чемпионатами круглый год, а не только в дни финала.

Очень важно, что чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий поддерживают более 7,5 тысяч работодателей‑партнеров. Это не просто логотипы на баннерах: именно они помогают разрабатывать компетенции, готовят и оценивают задания, выступают экспертами и предоставляют финалистам и победителям вакансии и места для стажировок. В прошлом году количество таких предложений превысило 28 тысяч – за каждой цифрой стоит история конкретного студента, который получил шанс начать карьеру с сильной стартовой позиции.

В этом году на протяжении всего чемпионатного цикла соревнования проводились по 296 компетенциям. Это очень широкий спектр востребованных направлений: от креативных индустрий до тяжелой промышленности, от сервиса до инженерных технологий. Чемпионаты становятся своего рода зеркалом рынка труда: как только в индустрии появляется новая потребность, это постепенно отражается и в компетенциях. Кроме того, чемпионат выступает как механизм трансляции требований индустрии к подготовке профильных специалистов.

– Чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий: в чем принципиальное различие этих двух соревнований?

– Чемпионат "Профессионалы" – самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проходит по наиболее массовым и востребованным экономикой компетенциям.

Масштаб соревнования настолько вырос, что в этом году мы впервые проводили финал в трех городах. В мае состоялся финал в Нижнем Новгороде по компетенциям креативных индустрий и ИТ. В августе в Калуге прошел финал, на котором участники показывали мастерство в промышленных компетенциях. И вот недавно в Санкт‑Петербурге состоялся финал по компетенциям образования, сервиса, производства и инженерных технологий.

Что касается чемпионата высоких технологий, это, по сути, конструкторское бюро новых профессий. Здесь соревнования проходят по инновационным компетенциям, которые востребованы в условиях высокотехнологичного производства и цифровой экономики. Финал в этом году состоялся в сентябре в Великом Новгороде. В 2025 году чемпионат высоких технологий проводился по 15 инновационным компетенциям в сфере национальной безопасности и технологий двойного назначения.

Важно отметить: оба чемпионата проводятся по федеральному проекту "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". Поддержка талантливой молодежи, выбравшей для себя востребованные рабочие профессии и технические специальности, – одна из ключевых задач проекта. Чемпионатное движение здесь работает как "ускоритель": тот, кто готов отдаваться делу, быстрее находит себя в профессии, получает предложения от работодателей и выходит на устойчивую карьерную траекторию.

– Как ребята готовятся к чемпионатам в течение года?

– Здесь есть принципиальный момент: нет отдельной специализированной подготовки исключительно под чемпионат. Студентов и школьников отбирают их педагоги, либо ребята сами изъявляют желание участвовать в соревнованиях. Колледж или техникум организует внутренний отбор: участники выполняют задания, максимально приближенные к чемпионатным, и по результатам этого отбора формируется команда учебного заведения.

Таким образом, чемпионат фактически показывает общее качество подготовки кадров в системе среднего профессионального образования. Это не история про "звездного" участника, в которого вкладываются все ресурсы, пока остальные сидят без практики. Наставник работает не только с одним конкурсантом, а с группой, выстраивает полноценный учебно‑практический процесс, в который интегрированы элементы чемпионатных заданий.

Разумеется, перед межрегиональным этапом или финалом наставники дополнительно занимаются с конкурсантами: отрабатывают сложные модули, моделируют стрессовые условия, повторяют технику безопасности, учат работать в ограниченное время. Но это не значит, что подготовка конкурсанта начинается "с нуля" специально под соревнование. На финал попадают те, кто и так показывает высокий уровень в рамках своей обычной образовательной программы.

Именно поэтому ребята, которые выходят на финальные площадки и соревнуются за медали, демонстрируют реальный уровень системы СПО в целом по стране. По их работам хорошо видно, как в колледжах организована практика, насколько педагоги владеют современными технологиями, как быстро учебные заведения реагируют на запросы работодателей.

– По правилам победители и призеры чемпионата не могут второй раз участвовать в основной категории соревнований. Не ограничивает ли это возможности для талантливых ребят?

– Действительно, в чемпионатном движении есть определенные ограничения по повторному участию. Победители регионального чемпионата, а также победители и призеры межрегионального этапа и финала не могут второй раз выступать в основной категории. Для них открываются другие, более "взрослые" форматы участия.

Во‑первых, это индустриальный зачет – участие в соревнованиях уже в качестве молодых специалистов, когда человек выходит на площадку не как студент, а как сотрудник компании или выпускник, работающий по профессии. Во‑вторых, это возможность стать экспертом‑наставником: помогать готовить следующие потоки ребят, разрабатывать задания, оценивать выступления и передавать свой опыт тем, кто только входит в профессию.

Причина такого ограничения проста. Чемпионатное движение – это не про спортивный интерес как самоцель, а про ускоренное трудоустройство и профессиональное развитие. Победители и призеры соревнований получают стажировки, предложения о работе, образовательные и карьерные возможности. Для них уже запускается профессиональный трек. Если бы у них оставалась возможность вновь и вновь участвовать в чемпионатах в основной категории, то фактически это означало бы отказ от реального старта карьеры в пользу бесконечного спортивного азарта.