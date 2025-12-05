Рейтинг@Mail.ru
11:47 05.12.2025 (обновлено: 12:55 05.12.2025)
Признание Макрона Зеленскому вызвало изумление на Западе
Признание Макрона Зеленскому вызвало изумление на Западе

Кошкович удивился заявлению Макрона в разговоре с Зеленским о предательстве США

© Getty Images / NurPhoto/Telmo PintoВладимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Getty Images / NurPhoto/Telmo Pinto
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович удивился в соцсети X заявлению президента Франции Эммануэля Макрона в разговоре с Владимиром Зеленским о предательстве США.

"Как Соединенные Штаты могли "предать" страну, перед которой у них нет абсолютно НИКАКИХ договорных обязательств по защите?!" — говорится в публикации.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В США сделали необычное заявление об окончании конфликта на Украине
10:30
Кошкович добавил, что Трамп мог бы просто бросить Украину и выйти из конфликта, и это не вызвало бы абсолютно никаких моральных или юридических вопросов.

Накануне немецкий журнал Spiegel опубликовал расшифровку телефонного разговора европейских лидеров с Владимиром Зеленским об урегулировании между Москвой и Киевом. Указывается, что во время беседы Макрон среди прочего заявил, что США могут предать Украину.
Президент России Владимир Путин во время встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
На Западе раскрыли, на что решились в ЕС после встречи Путина и Уиткоффа
09:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронУкраинаФранция
 
 
