Корпорацию развития Курской области ликвидируют до 1 сентября
Корпорацию развития Курской области ликвидируют до 1 сентября
Корпорация развития Курской области находится в стадии ликвидации до 1 сентября 2026 года, заявил губернатор региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 05.12.2025
курская область
александр хинштейн
экономика
курская область
курская область, александр хинштейн, экономика
