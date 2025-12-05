Рейтинг@Mail.ru
Корпорацию развития Курской области ликвидируют до 1 сентября - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/korporatsija-2060142687.html
Корпорацию развития Курской области ликвидируют до 1 сентября
Корпорацию развития Курской области ликвидируют до 1 сентября - РИА Новости, 05.12.2025
Корпорацию развития Курской области ликвидируют до 1 сентября
Корпорация развития Курской области находится в стадии ликвидации до 1 сентября 2026 года, заявил губернатор региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T16:35:00+03:00
2025-12-05T16:35:00+03:00
курская область
александр хинштейн
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041389825_0:125:3000:1813_1920x0_80_0_0_12bc47679e14f9a9aaa43ff7fcf0edf0.jpg
https://ria.ru/20250804/korporatsiya-2033196710.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041389825_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_2bdda94b35c42f12c61b91739b6c821e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, александр хинштейн, экономика
Курская область, Александр Хинштейн, Экономика
Корпорацию развития Курской области ликвидируют до 1 сентября

Хинштейн: Корпорацию развития Курской области ликвидируют до сентября 2026 года

© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевГлавы Курской области Александр Хинштейн
Главы Курской области Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Главы Курской области Александр Хинштейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 5 дек – РИА Новости. Корпорация развития Курской области находится в стадии ликвидации до 1 сентября 2026 года, заявил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Корпорация находится в стадии ликвидации до 1 сентября 2026 года, она прекратит свою деятельность. Сейчас идут процедуры соответствующие", – заявил Хинштейн в эфире телеканала "Россия 24".
Вид на Курск - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Корпорацию развития Курской области упразднят
4 августа, 10:47
 
Курская областьАлександр ХинштейнЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала