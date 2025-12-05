Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, почему европейские политики призывают продолжать конфликт
21:18 05.12.2025
Эксперт объяснил, почему европейские политики призывают продолжать конфликт
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Причины, по которой европейские политики показывают удивительно единые призывы продолжать войну на Украине, заключаются в том, что это автоматически означает продолжение коррупционных потоков, заявил РИА Новости израильский аналитик, кандидат политических наук, эксперт по международным конфликтам Юрий Бочаров.
"Когда многие европейские политики выступают за бесконечное продление войны на Украине "до победы", игнорируя экономические провалы, социальные риски и собственные интересы своих государств, невольно приходишь к выводу: где большие деньги, там большие интересы, и где нет контроля — там неизбежно разрастается коррупция. И именно через эти финансовые каналы формируется та самая "инфраструктура влияния", благодаря которой европейские политики оказываются удивительно едины в призывах продолжать войну, ведь это автоматически означает продолжение потоков", - сказал собеседник агентства.
По его словам, история показала, что коррупция уничтожает любые реформы, даже если за ними стоят триллионные бюджеты и сильнейшая армия мира.
"Нельзя построить государство деньгами, если институты прогнили; коррупция сильнее демократии, когда демократия экспортируется снаружи; любая миссия превращается в кормушку, если надзор не способен остановить хищения; внешняя помощь без понимания культуры и структуры власти — это пустая трата средств. Если говорить конкретно об Украине, то западные страны передали туда миллиарды долларов. Такие объёмы неконтролируемых средств неизбежно рождают коррупционные сети, которые затем начинают работать как инструмент внешнего влияния", - отметил эксперт.
Аналитик выразил уверенность, что именно по этой причине возникает политический, но логически вытекающий вопрос: "не здесь ли корень той "сверхвлиятельности" команды Зеленского в европейских столицах?"
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
