Ткаченко рассказал о сложностях на съемках "Вампиров средней полосы 3" - РИА Новости, 05.12.2025
02:05 05.12.2025
Ткаченко рассказал о сложностях на съемках "Вампиров средней полосы 3"
Ткаченко рассказал о сложностях на съемках "Вампиров средней полосы 3"
2025
культура
© Yellow, Black & White (2021)Кадр из сериала "Вампиры средней полосы"
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Актер Артем Ткаченко, сыгравший в сериале "Вампиры средней полосы" доктора Жана Ивановича, рассказал в интервью РИА Новости, что в третьем сезоне популярного проекта его буквально водили за руку на съемочной площадке из-за специальных линз, создававших эффект бельма.
"Самым сложным в физическом плане для меня был третий сезон ("Вампиров средней полосы" – ред.), потому что в какой-то момент герой Жан Иванович теряет зрение. На съемках мне приходилось по нескольку раз в день снимать и надевать линзы, покрашенные специальным пигментом, который создавал эффект бельма. Через них я действительно ничего не видел, меня на площадке водили за руку", - поделился актер.
Ткаченко добавил, что линзы доставляли ему большой дискомфорт еще и из-за того, что в обычной жизни он их не носит, как и очки.
Премьера третьего сезона сериала "Вампиры средней полосы" состоялась на онлайн-платформе Start 1 ноября. Доступны первые пять серий проекта, остальные выйдут в феврале 2026 года.
