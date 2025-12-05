Ткаченко рассказал о сложностях на съемках "Вампиров средней полосы 3"

"Самым сложным в физическом плане для меня был третий сезон ("Вампиров средней полосы" – ред.), потому что в какой-то момент герой Жан Иванович теряет зрение. На съемках мне приходилось по нескольку раз в день снимать и надевать линзы, покрашенные специальным пигментом, который создавал эффект бельма. Через них я действительно ничего не видел, меня на площадке водили за руку", - поделился актер.