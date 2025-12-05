https://ria.ru/20251205/kino-2059927873.html
Ткаченко рассказал о сложностях на съемках "Вампиров средней полосы 3"
Ткаченко рассказал о сложностях на съемках "Вампиров средней полосы 3" - РИА Новости, 05.12.2025
Ткаченко рассказал о сложностях на съемках "Вампиров средней полосы 3"
Актер Артем Ткаченко, сыгравший в сериале "Вампиры средней полосы" доктора Жана Ивановича, рассказал в интервью РИА Новости, что в третьем сезоне популярного... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T02:05:00+03:00
2025-12-05T02:05:00+03:00
2025-12-05T02:05:00+03:00
культура
культура
культура
Ткаченко рассказал о сложностях на съемках "Вампиров средней полосы 3"
Ткаченко в третьем сезоне "Вампиров средней полосы" водили за руку по площадке
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Актер Артем Ткаченко, сыгравший в сериале "Вампиры средней полосы" доктора Жана Ивановича, рассказал в интервью РИА Новости, что в третьем сезоне популярного проекта его буквально водили за руку на съемочной площадке из-за специальных линз, создававших эффект бельма.
"Самым сложным в физическом плане для меня был третий сезон ("Вампиров средней полосы" – ред.), потому что в какой-то момент герой Жан Иванович теряет зрение. На съемках мне приходилось по нескольку раз в день снимать и надевать линзы, покрашенные специальным пигментом, который создавал эффект бельма. Через них я действительно ничего не видел, меня на площадке водили за руку", - поделился актер.
Ткаченко добавил, что линзы доставляли ему большой дискомфорт еще и из-за того, что в обычной жизни он их не носит, как и очки.
Премьера третьего сезона сериала "Вампиры средней полосы" состоялась на онлайн-платформе Start 1 ноября. Доступны первые пять серий проекта, остальные выйдут в феврале 2026 года.