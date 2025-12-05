Гол Подколзина и хет-трик Макдэвида помогли "Эдмонтону" разгромить "Сиэтл"

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. "Эдмонтон Ойлерз" на своем льду победил "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Эдмонтон", набрав 29 очков, идет на четвертом месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, где "Сиэтл" с 28 баллами располагается на шестой позиции.