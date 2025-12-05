Рейтинг@Mail.ru
Гол Подколзина и хет-трик Макдэвида помогли "Эдмонтону" разгромить "Сиэтл"
Хоккей
 
07:51 05.12.2025 (обновлено: 07:55 05.12.2025)
Гол Подколзина и хет-трик Макдэвида помогли "Эдмонтону" разгромить "Сиэтл"
Гол Подколзина и хет-трик Макдэвида помогли "Эдмонтону" разгромить "Сиэтл"
"Эдмонтон Ойлерз" на своем льду победил "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Гол Подколзина и хет-трик Макдэвида помогли "Эдмонтону" разгромить "Сиэтл"

Нападающий "Эдмонтона" Василий Подколзин
Нападающий Эдмонтона Василий Подколзин
© Соцсети клуба НХЛ "Эдмонтон"
Нападающий "Эдмонтона" Василий Подколзин. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. "Эдмонтон Ойлерз" на своем льду победил "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Эдмонтоне, завершилась со счетом 9:4 (3:2, 3:1, 3:1) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Коннор Макдэвид (8, 27, 47-я минуты), российский нападающий Василий Подколзин (8), Леон Драйзайтль (12), Мэттью Савой (23, 49), Зак Хайман (29), Маттиас Янмарк (43). У "Сиэтла" отличились Ээли Толванен (17), Фредерик Годро (20), Джаред Макканн (30) и Яни Нюман (60).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
05 декабря 2025 • начало в 05:00
Завершен
Эдмонтон
9 : 4
Сиэтл
07:17 • Коннор Макдэвид
(Райан Нюджент-Хопкинс)
07:34 • Василий Подколзин
(Леон Драйзайтль, Эван Бушар)
11:27 • Леон Драйзайтль
(Коннор Макдэвид, Райан Нюджент-Хопкинс)
22:28 • Мэтью Савойя
(Эван Бушар, Адам Энрике)
26:14 • Коннор Макдэвид
(Эван Бушар, Леон Драйзайтль)
28:53 • Зак Хайман
(Маттиас Экхольм)
42:03 • Маттиас Янмарк-Нюлен
(Эндрю Манжипан)
46:59 • Коннор Макдэвид
(Райан Нюджент-Хопкинс, Леон Драйзайтль)
48:58 • Мэтью Савойя
(Адам Энрике, Маттиас Экхольм)
16:07 • Эли Толванен
(Брэндон Монтур, Каапо Какко)
19:33 • Фредерик Годро
29:30 • Джаред Маккенн
(Джордан Эберле, Мэттью Бенирс)
59:55 • Jani Nyman
(Шейн Райт, Каапо Какко)
"Эдмонтон", набрав 29 очков, идет на четвертом месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, где "Сиэтл" с 28 баллами располагается на шестой позиции.
В другом матче дня "Миннесота Уайлд" на выезде проиграла "Калгари Флэймз" со счетом 1:4 (0:0, 1:1, 0:3), несмотря на гол российского форварда Якова Тренина.
Хоккеист Коламбус Блю Джекетс Иван Проворов - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Голы Проворова и Марченко помогли "Коламбусу" победить "Детройт" в игре НХЛ
