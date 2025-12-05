Рейтинг@Mail.ru
Панарин набрал 900 очков в НХЛ
Хоккей
 
06:18 05.12.2025
Панарин набрал 900 очков в НХЛ
Панарин набрал 900 очков в НХЛ
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин достиг отметки в 900 набранных очков в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
2025
национальная хоккейная лига (нхл), нью-йорк рейнджерс, артемий панарин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Нью-Йорк Рейнджерс, Артемий Панарин
Панарин набрал 900 очков в НХЛ

Панарин стал восьмым россиянином в истории, набравшим 900 очков в НХЛ

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин достиг отметки в 900 набранных очков в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В матче регулярного первенства против "Оттавы Сенаторз", который завершился победой "Рейнджерс" со счетом 4:2, Панарин отметился голом и голевой передачей и был признан второй звездой встречи. Второе результативное действие россиянина в матче стало для него 900-м (311 голов и 589 передач) в карьере в чемпионатах НХЛ. Панарин достиг этой отметки за 781 игру.
Форвард "Рейнджерс" стал восьмым российским хоккеистом в истории, кому удалось набрать 900 очков в чемпионатах НХЛ. Ранее это достижение покорилось капитану "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину (1652 очка), форварду "Питтсбург Пингвинз" Евгению Малкину (1375), Сергею Федорову (1179), Александру Могильному (1032), Алексею Ковалеву (1029), нападающему "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никите Кучерову (1028) и Павлу Дацюку (918).
Артемию Панарину 34 года. Он выступает за "Рейнджерс" с 2019 года. Ранее в НХЛ россиянин играл за "Чикаго Блэкхокс" и "Коламбус Блю Джекетс".
Хоккеист Колорадо Эвеланж Валерий Ничушкин - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Гол Ничушкина не спас "Колорадо" от поражения в матче с "Айлендерс"
Хоккей Национальная хоккейная лига (НХЛ) Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин
 
