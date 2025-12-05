Панарин набрал 900 очков в НХЛ

В матче регулярного первенства против "Оттавы Сенаторз", который завершился победой "Рейнджерс" со счетом 4:2, Панарин отметился голом и голевой передачей и был признан второй звездой встречи. Второе результативное действие россиянина в матче стало для него 900-м (311 голов и 589 передач) в карьере в чемпионатах НХЛ. Панарин достиг этой отметки за 781 игру.