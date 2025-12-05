Голы Панарина и Гаврикова помогли "Рейнджерс" обыграть "Оттаву"

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Оттаву Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в столице Канады, завершилась победой гостей со счетом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1). В составе "Рейнджерс" шайбы забросили Мика Зибанеджад (4-я минута), российский защитник Владислав Гавриков (10), Уильям Борген (28) и российский нападающий Артемий Панарин (60). У "Оттавы" отличились Дилан Козенс (19) и Дрейк Батерсон (54).
05 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
18:30 • Дилан Козенс
(Дрейк Батерсон, Джейк Сэндерсон)
53:08 • Дрейк Батерсон
(Брэди Ткачук, Джейк Сэндерсон)
03:19 • Мика Зибанежад
09:45 • Владислав Гавриков
27:24 • Уилл Борген
59:16 • Артемий Панарин
Признанный второй звездой матча Артемий Панарин также отметился голевой передачей. Голкипер "синерубашечников" Игорь Шестеркин отразил 25 бросков из 27 и был признан первой звездой встречи.
"Рейнджерс" одержали пятую победу в последних шести матчах чемпионата НХЛ. "Оттава" потерпела третье поражение в последних четырех играх.