Голы Панарина и Гаврикова помогли "Рейнджерс" обыграть "Оттаву"
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
05:54 05.12.2025
Голы Панарина и Гаврикова помогли "Рейнджерс" обыграть "Оттаву"
хоккей
спорт
канада
артемий панарин
дилан козенс
владислав гавриков
нью-йорк рейнджерс
оттава сенаторз
канада
спорт, канада, артемий панарин, дилан козенс, владислав гавриков, нью-йорк рейнджерс, оттава сенаторз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Канада, Артемий Панарин, Дилан Козенс, Владислав Гавриков, Нью-Йорк Рейнджерс, Оттава Сенаторз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
© Фото : x.com/nyrangersХоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : x.com/nyrangers
Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Оттаву Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в столице Канады, завершилась победой гостей со счетом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1). В составе "Рейнджерс" шайбы забросили Мика Зибанеджад (4-я минута), российский защитник Владислав Гавриков (10), Уильям Борген (28) и российский нападающий Артемий Панарин (60). У "Оттавы" отличились Дилан Козенс (19) и Дрейк Батерсон (54).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
05 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
Оттава
2 : 4
Рейнджерс
18:30 • Дилан Козенс
(Дрейк Батерсон, Джейк Сэндерсон)
53:08 • Дрейк Батерсон
(Брэди Ткачук, Джейк Сэндерсон)
03:19 • Мика Зибанежад
(Джей Ти Миллер, Артемий Панарин)
09:45 • Владислав Гавриков
(Брейден Шнайдер, Джей Ти Миллер)
27:24 • Уилл Борген
(Карсон Суси, Джонни Бродзински)
59:16 • Артемий Панарин
(Джей Ти Миллер, Винсент Трочек)
Признанный второй звездой матча Артемий Панарин также отметился голевой передачей. Голкипер "синерубашечников" Игорь Шестеркин отразил 25 бросков из 27 и был признан первой звездой встречи.
"Рейнджерс" одержали пятую победу в последних шести матчах чемпионата НХЛ. "Оттава" потерпела третье поражение в последних четырех играх.
ХоккейСпортКанадаАртемий ПанаринДилан КозенсВладислав ГавриковНью-Йорк РейнджерсОттава СенаторзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
