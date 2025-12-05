Малкин занял чистое 26-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин занял чистое 26-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Питтсбург" гостит у "Тампа-Бэй Лайтнинг" в рамках матча регулярного первенства. Малкин отметился двумя голами и результативной передачей. Набрав три очка за игру, российский форвард "Пингвинз" достиг отметки в 1375 очков за карьеру в 1239 матчах в чемпионатах НХЛ.

Благодаря этому Малкин обошел Майка Модано (1374 очка в 1499 матчах) и занял чистое 26-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ. Форвард "Питтсбурга" достиг отметки в 522-м голов в карьере в "регулярках" лиги и по числу заброшенных шайб догнал Пэта Вербика, разделив с ним 39-е место в списке лучших снайперов в истории чемпионатов НХЛ.