Рейтинг@Mail.ru
Малкин занял чистое 26-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
05:48 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/khokkey-2059942064.html
Малкин занял чистое 26-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
Малкин занял чистое 26-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Малкин занял чистое 26-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин занял чистое 26-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги... РИА Новости Спорт, 05.12.2025
2025-12-05T05:48:00+03:00
2025-12-05T05:48:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
питтсбург пингвинз
евгений малкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059939200_125:25:2556:1392_1920x0_80_0_0_4c35b072b86e5b2567d850f0e10b4773.jpg
/20251204/khokkey-2059682873.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059939200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4bdd09b9b87e9a4f55c581c891e768d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
национальная хоккейная лига (нхл), питтсбург пингвинз, евгений малкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Питтсбург Пингвинз, Евгений Малкин

Малкин занял чистое 26-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

© Getty Images / Mike CarlsonХоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин
Хоккеист Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Getty Images / Mike Carlson
Читать в
Дзен
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин занял чистое 26-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
05 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
Тампа-Бэй
3 : 4
Питтсбург
38:46 • Никита Кучеров
(Даррен Рэддиш, Джейк Гентцель)
41:17 • Брэндон Хагель
(Никита Кучеров, Даррен Рэддиш)
51:44 • Брэндон Хагель
(Ник Пол, Гаге Гонсалвеш)
06:12 • Вилле Койвунен
(Кристфер Летанг, Томас Новак)
27:53 • Евгений Малкин
29:49 • Benjamin Kindel
(Эрик Карлссон, Евгений Малкин)
57:17 • Евгений Малкин
(Томас Новак, Энтони Манта)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Питтсбург" гостит у "Тампа-Бэй Лайтнинг" в рамках матча регулярного первенства. Малкин отметился двумя голами и результативной передачей. Набрав три очка за игру, российский форвард "Пингвинз" достиг отметки в 1375 очков за карьеру в 1239 матчах в чемпионатах НХЛ.
Благодаря этому Малкин обошел Майка Модано (1374 очка в 1499 матчах) и занял чистое 26-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ. Форвард "Питтсбурга" достиг отметки в 522-м голов в карьере в "регулярках" лиги и по числу заброшенных шайб догнал Пэта Вербика, разделив с ним 39-е место в списке лучших снайперов в истории чемпионатов НХЛ.
Евгению Малкину 39 лет. Сезон-2025/26 является для россиянина 20-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с "Питтсбургом".
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Овечкин устроил разнос в Америке! Александр не пощадил клуб своего друга
Вчера, 09:00
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Питтсбург ПингвинзЕвгений Малкин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Ак Барс
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    ЦСКА
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Северсталь
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Спартак Москва
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Оренбург
    1
    0
  • Хоккей
    3-й период
    Шанхайские Драконы
    Торпедо НН
    1
    3
  • Хоккей
    3-й период
    Нефтехимик
    Металлург Мг
    1
    1
  • Футбол
    1-й тайм
    Брест
    Монако
    1
    0
  • Футбол
    05.12 23:00
    Лилль
    Марсель
  • Футбол
    05.12 23:15
    Бенфика
    Спортинг
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала