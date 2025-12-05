Картофельный запас Подмосковья превысил 215 тысяч тонн

Общая вместимость хранилищ Подмосковья превышает 724 тысячи тонн. Из них 346,2 тысячи тонн отведено под картофель, 208,8 тысячи тонн – под овощи, 169,2 тысячи тонн – под комбинированное хранение картофеля и овощей и 1 тысяча тонн – под плоды. Все помещения оснащены системами вентиляции и холодильного оборудования.

В этом году в Подмосковье овощи открытого грунта убрали с площади более 6 тысяч гектаров, получив 232,9 тысячи тонн при урожайности 380 центнеров с гектара. Картофель собрали примерно с 12 тысяч гектаров; его урожайность составила 312 центнеров с гектара, а сбор — 375,8 тысячи тонн, что на 14,3 тысячи тонн больше, чем в 2024 году.