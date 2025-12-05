Рейтинг@Mail.ru
Картофельный запас Подмосковья превысил 215 тысяч тонн
Новости Подмосковья
 
16:46 05.12.2025
Картофельный запас Подмосковья превысил 215 тысяч тонн
Аграрии заложили на зимнее хранение 215,5 тысячи тонн картофеля и 133 тысяч тонн овощей открытого грунта урожая 2025 года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 05.12.2025
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Картофельный запас Подмосковья превысил 215 тысяч тонн

В Подмосковье заложили на зимнее хранение 215,5 тыс тонн картофеля

Картофель
Картофель
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Картофель. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Аграрии заложили на зимнее хранение 215,5 тысячи тонн картофеля и 133 тысяч тонн овощей открытого грунта урожая 2025 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Общая вместимость хранилищ Подмосковья превышает 724 тысячи тонн. Из них 346,2 тысячи тонн отведено под картофель, 208,8 тысячи тонн – под овощи, 169,2 тысячи тонн – под комбинированное хранение картофеля и овощей и 1 тысяча тонн – под плоды. Все помещения оснащены системами вентиляции и холодильного оборудования.
В этом году в Подмосковье овощи открытого грунта убрали с площади более 6 тысяч гектаров, получив 232,9 тысячи тонн при урожайности 380 центнеров с гектара. Картофель собрали примерно с 12 тысяч гектаров; его урожайность составила 312 центнеров с гектара, а сбор — 375,8 тысячи тонн, что на 14,3 тысячи тонн больше, чем в 2024 году.
Более 24 тысяч тонн творога произвели в Московской области
3 октября, 12:46
 
Новости Подмосковья
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
