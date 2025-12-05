Кадыров назвал атаку на "Грозный-Сити" попыткой запугать мирное население

ГРОЗНЫЙ, 5 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал атаку украинского БПЛА по одному из зданий высотного комплекса "Грозный-Сити" попыткой запугать мирное население и создать иллюзию давления.
"Также затронули тему атаки украинской БПЛА по одному из зданий высотного комплекса "Грозный-Сити". Подобные действия — не более чем попытки запугать мирное население и создать иллюзию давления. Те, кто не способен добиться успеха на поле боя, пытаются компенсировать собственную слабость ударами по гражданским объектам", - заявил Кадыров в своем Telegram-канале.
"Также обращаюсь к укронацистам и их приспешникам: если действительно хотите воевать, определите место, где сможете встретиться с нами лицом к лицу. Сделайте это, если считаете себя воинами или мужчинами. Российские бойцы каждый день идут на вас и давят на всех жарких участках фронта. Покажите и себя на поле битвы", - добавил он.