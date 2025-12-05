https://ria.ru/20251205/ivanov-2059996038.html
Бывшая жена Тимура Иванова попросила не изымать дорогие серьги и кольца
Бывшая жена Тимура Иванова попросила не изымать дорогие серьги и кольца
Бывшая жена Тимура Иванова попросила не изымать дорогие серьги и кольца
Сторона бывшей супруги экс-замминистра обороны Тимура Иванова подкрепила просьбу не изымать дорогие серьги и кольца стопкой журналов с фотографиями этих... РИА Новости, 05.12.2025
москва
тимур иванов
генеральная прокуратура рф
дело замминистра обороны тимура иванова
москва
Бывшая жена Тимура Иванова попросила не изымать дорогие серьги и кольца
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Сторона бывшей супруги экс-замминистра обороны Тимура Иванова подкрепила просьбу не изымать дорогие серьги и кольца стопкой журналов с фотографиями этих украшений, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
"Это журналы и публикации от 2006 года, на которых Светлана Александровна сфотографирована в ювелирных украшениях, которые мы просим исключить из иска, они были куплены до знакомства с Ивановым
", — пояснила адвокат Светланы Захаровой.
Суд приобщил к делу всю стопку.
Речь, в частности, идет о кольцах, браслетах, часах и серьгах известных брендов, в том числе Graff, Cartier, Patek Philippe и Van Cleef. Так, утверждают адвокаты, кольцо Graff Захарова купила на аукционе Christie's, когда была замужем за миллиардером Михаилом Маниовичем, поэтому его нельзя считать имуществом Иванова.
В августе Генпрокуратура
потребовала обратить в доход государства имущество, принадлежащее Иванову, его родственникам и доверенным лицам. Как отметили в ведомстве, стоимость имущества превышает 1,2 миллиарда рублей, что во много раз больше дохода замминистра за 2016-2024 годы и указывает на его получение из не предусмотренных законом источников.
Ответчиками по иску выступают сам Иванов, его бывшая супруга Светлана Захарова, его отец Вадим Иванов, гражданская жена Мария Китаева, доверенное лицо Сергей Бородин, водитель Андрей Петров, а также ООО "Дворянское гнездо", "Гермес-Техно", "Волжский берег", "Агрокомплекс Русское Село" и "Гринэнерджи".
Сведения о незаконных доходах Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток. Оно пока до суда не дошло, а по делу о растрате бывшего замминистра приговорили к 13 годам колонии.
В конце ноября Арбитражный суд Москвы
по заявлению банка ПСБ признал Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества.