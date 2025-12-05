Рейтинг@Mail.ru
Бывшая жена Тимура Иванова попросила не изымать дорогие серьги и кольца - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 05.12.2025 (обновлено: 13:54 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/ivanov-2059996038.html
Бывшая жена Тимура Иванова попросила не изымать дорогие серьги и кольца
Бывшая жена Тимура Иванова попросила не изымать дорогие серьги и кольца - РИА Новости, 05.12.2025
Бывшая жена Тимура Иванова попросила не изымать дорогие серьги и кольца
Сторона бывшей супруги экс-замминистра обороны Тимура Иванова подкрепила просьбу не изымать дорогие серьги и кольца стопкой журналов с фотографиями этих... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T11:23:00+03:00
2025-12-05T13:54:00+03:00
москва
тимур иванов
генеральная прокуратура рф
дело замминистра обороны тимура иванова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026543343_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_24de1858a82bbaae91b9398515869572.jpg
https://ria.ru/20250329/ivanov-2008109062.html
https://ria.ru/20251126/ivanov-2057557438.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026543343_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b8fc7f5e5ad0ca910ed0ebf9077cf3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, тимур иванов, генеральная прокуратура рф, дело замминистра обороны тимура иванова
Москва, Тимур Иванов, Генеральная прокуратура РФ, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Бывшая жена Тимура Иванова попросила не изымать дорогие серьги и кольца

РИА Новости: экс-жена Иванова подкрепила просьбу не изымать серьги журналами

© РИА Новости / Григорий СысоевТимур Иванов во время оглашения приговора в суде
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Сторона бывшей супруги экс-замминистра обороны Тимура Иванова подкрепила просьбу не изымать дорогие серьги и кольца стопкой журналов с фотографиями этих украшений, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
"Это журналы и публикации от 2006 года, на которых Светлана Александровна сфотографирована в ювелирных украшениях, которые мы просим исключить из иска, они были куплены до знакомства с Ивановым", — пояснила адвокат Светланы Захаровой.
Бывший заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Бывшая жена Тимура Иванова хотела вернуть арестованные машины
29 марта, 12:45
Суд приобщил к делу всю стопку.

Речь, в частности, идет о кольцах, браслетах, часах и серьгах известных брендов, в том числе Graff, Cartier, Patek Philippe и Van Cleef. Так, утверждают адвокаты, кольцо Graff Захарова купила на аукционе Christie's, когда была замужем за миллиардером Михаилом Маниовичем, поэтому его нельзя считать имуществом Иванова.

В августе Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество, принадлежащее Иванову, его родственникам и доверенным лицам. Как отметили в ведомстве, стоимость имущества превышает 1,2 миллиарда рублей, что во много раз больше дохода замминистра за 2016-2024 годы и указывает на его получение из не предусмотренных законом источников.
Ответчиками по иску выступают сам Иванов, его бывшая супруга Светлана Захарова, его отец Вадим Иванов, гражданская жена Мария Китаева, доверенное лицо Сергей Бородин, водитель Андрей Петров, а также ООО "Дворянское гнездо", "Гермес-Техно", "Волжский берег", "Агрокомплекс Русское Село" и "Гринэнерджи".
Сведения о незаконных доходах Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток. Оно пока до суда не дошло, а по делу о растрате бывшего замминистра приговорили к 13 годам колонии.
В конце ноября Арбитражный суд Москвы по заявлению банка ПСБ признал Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества.
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
СМИ: Тимур Иванов передаст государству усадьбу
26 ноября, 00:44
 
МоскваТимур ИвановГенеральная прокуратура РФДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала