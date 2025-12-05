В Италии экс-мэра судят за убийство из-за дорожной ямы, пишут СМИ

РИМ, 5 дек – РИА Новости. Бывший мэр города Колленьо на севере Италии оказался под следствием по статье об убийстве после гибели пенсионера, упавшего с велосипеда из-за дорожной ямы, Бывший мэр города Колленьо на севере Италии оказался под следствием по статье об убийстве после гибели пенсионера, упавшего с велосипеда из-за дорожной ямы, пишет газета Messaggero.

Инцидент произошёл в сентябре 2023 года. По версии следствия, 70-летний мужчина потерял управление, когда колесо велосипеда попало в яму на асфальте, после чего упал и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Пострадавший был доставлен в больницу и скончался через сутки от последствий внутричерепного кровоизлияния.

Вместе с бывшим мэром Франческо Кашано к суду о непреднамеренном убийстве привлечен директор муниципального управления общественных работ.

Прокуратура Турина , в чьем управлении находится город Колленьо, считает, что произошедшее стало результатом "небрежности, неосторожности и недостаточной компетентности" ответственных должностных лиц, а также нарушений правил содержания дорожной инфраструктуры.

В материалах дела упоминаются трещины и ямы на дороге шириной от 3 до 12 сантиметров и глубиной до 5 сантиметров. Камеры наблюдения при этом зафиксировали, что погибший по имени Альдовино Ланча ехал без защитного шлема.

Сторона защиты отвергает обвинения. Адвокат бывшего мэра заявил, что его подзащитный "не имеет отношения к этому трагическому событию и намерен доказать это в суде". По иронии Кашано в 2020 году был кандидатом на премию "велосипедного мэра Италии".