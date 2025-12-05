МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Итальянский бизнес хочет расширить присутствие на российском рынке, ряд организаций пытается вернуться, но есть много ограничений, заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей GIM Unimpresa Витторио Торрембини.
По словам Торрембини, которые приводят "Известия", итальянский бизнес заинтересован в том, чтобы расширить присутствие на российском рынке.
KFC продлила права на бренд в России
13 ноября, 05:19
"Запрос есть, но просто они не могут - очень сложно. Куча ограничений, санкции и так далее", - сказал он газете "Известия".
Стремление итальянских компаний вернуться на рынок РФ подтвердил "Известиям" и глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его данным, особый интерес проявляет малый и средний бизнес.
"Они немного далеки от политики, но у них рынков не хватает. А российский рынок всегда был для них достаточно привлекательным, емким", - сказал Шохин газете.
Президент России Владимир Путин в марте заявлял, что привилегий и преференций для западных компаний в случае их возврата не будет. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Глава МИД Италии призвал снять санкции с России
25 ноября, 15:07