Инвестиции для начинающих: пошаговый план для стабильного дохода

МОСКВА — РИА Новости. Получать стабильный пассивный доход по силам даже начинающему инвестору. Однако для того, чтобы преумножить, а не потерять вложенные деньги, необходимо научиться работать на фондовом рынке. С чего начать инвестировать, самые частые ошибки и как от них защититься, а также пошаговая инструкция — в материале РИА Новости.

Что такое инвестирование — простыми словами

Инвестированием называют такое вложение денежных средств, цель которого — их преумножение или получения иной выгоды. Фактически данный процесс состоит всего из двух составляющих: инвестор и сам актив. При этом инвестором может выступать как физическое лицо, так и организация, и под активом пониматься практически что угодно (и недвижимость, и бизнес, и ценные бумаги, и т.д.), потенциально способное принести в будущем доход.

Умение разбираться в инвестировании становится особенно актуальным в условиях нестабильной экономики. Подобные знания помогают не только сохранить имеющиеся средства, но и преумножить их. Однако если не знать основных тонкостей сферы, есть риск прогореть.

Основные понятия, правовые основы, госрегулирование и другие важные аспекты прописаны в тексте Федерального закона “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений”. Так, под инвестициями в нем понимаются деньги, ценные бумаги и другое имущество, которые вкладываются “в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта”.

Инвестиции — это не казино, а стратегия

В долгосрочной перспективе рынок инвестиций растет, но опасно относиться к ним как к казино, надеясь на удачу и благосклонность судьбы, которая практически моментально принесет существенную прибыль. Рассчитывая, что вложенные деньги на следующий день принесут двойную или тройную прибыль — это история, больше похожая не на инвестиции, а на спекуляцию.

“Инвестиции — это дисциплина и реалистичные ожидания. Именно такая модель постепенно создает устойчивость и уверенность в будущем”, — говорит Владислав Никонов, инвестор, предприниматель и основатель социальной сети про финансы и инвестиции “БАЗАР”.

Зачем инвестировать? 7 реальных целей с цифрами

Основная причина, по которой люди начинают интересоваться инвестированием, — это возможность дополнительного заработка. В том числе — за счет пассивного дохода, при котором денежные средства порой можно получать при минимуме усилий.

Инвестирование помогает людям улучшить качество жизни, получить новые знания, чтобы лучше разбираться в финансовых вопросах, создать финансовую подушку и приобрести уверенность в будущем.

“Когда речь заходит о конкретных целях и сроках инвестирования, важно понимать, что единой универсальной формулы не существует. У кого-то целью может быть покупка квартиры или автомобиля, у кого-то — создание пассивного дохода или капитала на образование детей. У каждой цели — свои суммы и сроки. Нельзя сказать, что у всех одинаково: для одного миллион рублей на подушку — это долго и серьезно, а для другого собрать сто миллионов на офис — задача на полгода. Правильная логика — определить цель и затем через инструмент Excel-таблицу рассчитать срок с учетом доходности”, — говорит Андрей Любунь, основатель клуба инвесторов в недвижимость "Деньги".

Как отмечает Лариса Арбатова, генеральный директор и член совета директоров УК “Финстар Капитал”, если начать формировать капитал даже с совсем небольшой суммы, а полученный доход оставлять на инвестиционном счете, то спустя время эффект сложного процента даст удивительные результаты.

"Например: 100 000 рублей на вкладе по фиксированной ставке 10%, с ежемесячным снятием накопленных процентов через 10 лет дадут доход в размере еще одного миллиона рублей. Итоговый капитал вырастет до 2 миллионов рублей. А вот если начисленные проценты оставлять на счете, то за 10 лет итоговый доход вырастет до 1,7 миллиона, а общий капитал через 10 лет будет равен 2,7 миллиона рублей”, — указывает эксперт.

Вот несколько реальных целей, которых возможно достигнуть при помощи грамотных инвестиций:

Создать финансовую “подушку безопасности”.

“Создать резерв на три месяца жизни — это примерно 180 000 рублей за три года при регулярных взносах и ставке около 10–12% годовых”, — разъясняет Владислав Никонов.

Не просто сохранить, но также увеличить имеющийся капитал.

Многие граждане задумываются об инвестировании для того, чтобы “приумножить” свой капитал и обеспечить его доходность выше определенного уровня.

“Если говорить про текущий момент времени, то это обеспечение доходности собственного капитала на уровне более 15% на 2026 год”, — отмечает Константин Квашнин, управляющий по облигациям ООО "РСХБ Управление Активами".

Сформировать капитал для жизни на пенсии.

“Накопить 5–10 миллионов рублей, которые можно использовать при выходе на пенсию, постепенно откладывая в течение 10 лет”, — уточняет Айгуль Залегдинова, эксперт по финансовой грамотности, руководитель ESG-направления и создатель крупнейшего банковского бренд-медиа в России.

Сделать взнос на индивидуальный инвестиционный счет.

“Откладывая по 30 000-40 000 рублей в месяц, можно за год накопить примерно 400 000 рублей и положить на ИИС, рассчитывая на максимальный налоговый вычет”, — говорит Айгуль Залегдинова.

Обеспечить достойное образование детям.

“Стоимость обучения в знаменитом Бауманском университете составляет порядка 500 000-550 000 рублей в год, а в МГИМО — до 800 000 рублей Таким образом, на пятилетний курс обучения нам потребуется минимум от 2,5 до 4 миллионов рублей”, — говорит Константин Квашнин.

Покупка автомобиля.

“Такая задача обычно требует от пяти до шести лет и взносов около 15–20 тысяч в месяц, если ориентироваться на доходность в диапазоне 12–14%”, — объясняет Владислав Никонов.

Первоначальный взнос на ипотеку.

По словам эксперта, для этой цели в среднем гражданину требуется около 900 000 рублей за пять лет.

© AP Photo / Richard Drew Фондовая биржа в Нью-Йорке © AP Photo / Richard Drew Фондовая биржа в Нью-Йорке

Пример: как 1000 ₽ в месяц превратить в 3 млн за 20 лет

На основе открытых источников можно узнать, что с 2003 по 2025 год ключевая ставка составляла примерно 8–8,5% годовых. При этом банковские ставки в крупнейших финорганизациях в большинстве случаев близки к данному показателю.

“Если рассматривать этот инструмент как основу для накоплений, то положив на вклад 1000 рублей без каких-либо пополнений через 20 лет с учетом капитализации можно накопить всего около 5 000 рублей. Если же ежемесячно пополнять вклад на 5 000 рублей, то с условием ежегодной капитализации возможно накопить около 3 миллионов рублей, — говорит Айгуль Залегдинова. — Рассчитать самостоятельно накопленную через несколько лет сумму можно по формуле, где используется модель сложного процента с регулярными взносами (аннуитет, расчет по месяцам)”.

По словам эксперта, будущую стоимость начального взноса можно представить как:

FVнач=P*(1+i)n

в которой:

P — начальный вклад (1,000 ₽);

i — месячная ставка 0,08/12

n — количество месяцев (20*12 = 240)

При этом будущая стоимость ежемесячных пополнений рассчитывается по следующей формуле:

FVвзносы=PMT*((1+0,08/12)n — 1)/i

где:

PMT — ежемесячный взнос (5,000 ₽);

i и n — как выше.

Соответственно FV=FVнач+FVвзносы.

“Вручную выполнять подобные расчеты совсем не обязательно: гораздо удобнее воспользоваться калькуляторами вкладов, которых много в свободном доступе, — добавляет Айгуль Залегдинова. — За 20 лет вы внесете собственных средств 1 201 000 рублей (начальный вклад + 240 ежемесячных пополнений по 5 000 рублей). Благодаря сложному проценту с ежемесячной капитализацией удастся заработать около 1 750 000 рублей процентного дохода”.

Значительно упростить себе задачу можно, увеличив сумму ежемесячного взноса.

“Допустим, вы собираетесь в течение 20 лет откладывать в месяц с зарплаты в банк не 1000, а 5000 рублей, что будет соответствовать ежегодному взносу на ваш банковский счет в 60 000 рублей (разумная сумма, соответствующая стоимости годового абонемента в хороший фитнес-клуб). Дабы не тратить время на сложные подсчеты, мы обратились к нейросети Алиса AI от “Яндекса” и получили следующий ответ: “Чтобы накопить 3 000 000 рублей за 20 лет при ежегодных взносах в 60 000 рублей, нужна процентная ставка, приблизительно равная 8,94 % годовых с ежегодной капитализацией процентов”, — говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. — Итак, при взносе в банк не менее 5000 рублей ежемесячно в течение 20 лет под процент или доходность не ниже 8,94% годовых за 20 лет накопить 3 000 000 рублей будет вполне реально. В среднем максимальные процентные ставки по вкладам от 1 года в надежных банках составляют даже 13-14% годовых. Но нужно уточнить, что этот пример очень условен, так как он предполагает, что все 20 лет процентная ставка, под которую мы накапливаем деньги, не будет меняться. Но на самом деле данный показатель за это время может как падать, так и расти по мере изменения темпов инфляции”.

Куда вложить деньги начинающему инвестору в 2025 году

Даже начинающему инвестору доступны множество различных инструментов, но новичкам все же стоит выбирать более безопасные, которые сочетают в себе предсказуемость с разумным риском. Доходность таких инструментов зависит от большого числа различных факторов.

“Рассмотрим портфель из семи надежных и при этом доходных активов, в которые начинающему инвестору можно вложить 100 000 рублей с низкими рисками. Наилучшим вариантом будет распределение этой суммы между рублевым вкладом, покупкой золота на обезличенный металлический счет, ОФЗ и четырьмя акциями высоконадежных эмитентов (обыкновенными акциями Газпром нефти, "ИКС5", Сбербанка и привилегированными акциями Сургутнефегаза), которые показывают высокую дивидендную доходность”, — считает Наталья Мильчакова.

Она предлагает следующую таблицу доходности:

Инструмент Доходность, % за год Сумма инвестиций, руб. Результат, руб. Рублёвый вклад* 14,6% 30 000 34 380 Золото (ОМС) 11,5% 20 000 22 300 ОФЗ** 12%*** 10 000 11 200 Акции Газпром нефти 6%**** 10 000 10 600 Акции Сургутнефтегаза (прив.) 16,3%**** 10 000 11 630 Акции "ИКС5" 13%**** 10 000 11 300 Акции Сбербанка (обыкн.) 12%**** 10 000 11 200 Общая сумма, руб. 100 000 112 610 Доходность портфеля за год, % 12,61%

Еще одной таблицей поделился Андрей Любунь:

Инструмент Доходность (годовых) Риск потери капитала Риск изменения стоимости Комментарий ОФЗ 14-18% 1-3% минимальный Самый надёжный вариант Корпоративные облигации 15-25% до 10% низкий Нужен выбор крупных компаний ЗПИФы недвижимости 18-28% до 5% низкий Доход от аренды или проекта Акционерные общества недвижимости 15-25% 5-10% низкий Инвестиции в реальные объекты Крауд-займы под залог 22-33% до 10% отсутствует Только залоговые проекты Акции непредсказуемо до 10% высокая (до -50%) Новичкам не подходят

“Чем раньше вы начнете инвестировать и чем большую сумму вы будете откладывать, тем больше объем капитала вы получите впоследствии. Интересный факт: самый успешный инвестор современности У. Баффет начал инвестировать с 11 лет, но 99% своего миллиардного капитала заработал благодаря сложному проценту и удачным инвестиционным идеям только после 50 лет”, — говорит Лариса Арбатова.

Низкорисковые инструменты: ОФЗ, депозиты, ИИС

Самый универсальный и понятный инструмент для начинающих инвесторов — это банк, указывает Андрей Любунь.

"Депозиты, накопительные счета, счета с неснижаемым остатком позволяют получать процент, близкий к ключевой ставке, и при этом свободно пользоваться деньгами. Это хороший вариант, если сумма небольшая — например, 50, 100 или 300 тысяч рублей”, — добавляет эксперт.

От возможного банкротства банка его клиентов защищает система обязательного страхования вкладов. Максимальная сумма, которую можно вернуть в случае критической ситуации в одном банке, на текущий момент составляет 1 400 000 рублей.

Еще один популярный инвестиционный инструмент — облигации федерального займа, которые представляют собой выпущенные государством долговые ценные бумаги.

“Ставки по купонам ОФЗ позволяют фиксировать доходность на несколько лет вперед, что помогает сохранить доходность при снижении ключевой ставки ЦБ. Средняя доходность ОФЗ на 30.11.2025 по данным аналитики АО ИК "АКБФ" составляет 12,4%–15,2%. Целевой усредненный уровень доходности индикативных облигаций федерального займа серии 26226 на 30.11.2025 равен порядка 12,3%–13,45%”, — сообщает Айгуль Залегдинова.

На дополнительный доход россияне могут рассчитывать и при использовании индивидуальных инвестиционных счетов, которые дают возможность получить особый налоговый вычет, вернув обратно часть вложенных в покупку ценных бумаг средств.

“ИИС предназначен для инвестирования на фондовом рынке и рассчитан на пятилетний срок хранения активов для получения налоговых преимуществ. Этот инструмент ближе к активным инвесторам, готовым участвовать в управлении своими средствами и принимать рыночные риски. С 2025 года возможно открыть только ИИС третьего типа, так называемый ИИС-3”, — отмечает Айгуль Залегдинова.

Максимальная сумма взносов в данном случае ограничена планкой в 400 000 рублей за один год, а максимальный размер возврата составляет 52 000 рублей за тот же период.

Средний риск: ПИФы и ETF на индексы

Средним уровнем риска отличаются фонды и индексные инструменты.

“Например, популярные ETF на индекс широкого рынка или корпоративных облигаций. Доходность у них обычно выше, а комиссии ниже, чем у традиционных фондов”, — отмечает Владислав Никонов.

По словам специалистов, ПИФы и ETF на индексы позволяют “купить рынок целиком”, не делая выбор между отдельными акциями или облигациями.

Индексом (например, IMOEX или MOEXBC) называют “корзину” акций, которая отражает динамику определенного сегмента рынка. Так, IMOEX показывает движение широкого рынка отечественных ценных бумаг, а MOEXBC — акций крупнейших “голубых фишек”.

“Фонд на индекс (ПИФ или ETF/БПИФ) покупает бумаги, входящие в этот индекс, и стремится повторять его структуру и доходность, поэтому инвестор получает диверсифицированный портфель в одной ценной бумаге, — объясняет Айгуль Залегдинова. — ПИФ это паевой инвестиционный фонд, паи которого обычно покупают у управляющей компании или партнерских банков. Внутри такого фонда могут быть акции, облигации, депозиты и другие инструменты. Для ПИФов в среднем выше издержки: у индексных фондов на индекс Мосбиржи комиссия за управление обычно находится в диапазоне примерно 1–1,5% годовых, тогда как у многих активно управляемых ПИФов акций она достигает 3–4% и больше. Дополнительно управляющие могут взимать комиссии за вход и/или выход из фонда — обычно до 1–1,5% при покупке паев и до 2–3% при досрочном погашении, что заметно снижает итоговую доходность по сравнению с ETF и БПИФами”.

Приводит эксперт и примеры таких фондов. Так, БПИФ “Первая — Фонд Государственные облигации” и ПИФ “Первая — Фонд российских облигаций” относятся к числу биржевых фондов, ориентированных на портфель государственных и корпоративных облигаций. В свою очередь ОПИФ “Первая — Фонд Накопительный” и БПИФ “Первая — Фонд Сберегательный” уже можно причислить к консервативным депозитно- облигационным стратегиям для сбережений, которые нередко используются как альтернатива вкладам. Биржевые фонды (ETF и их российский аналог БПИФ) торгуются на бирже как обычные акции. В большинстве случаев следуют индексам по пассивной стратегии, что снижает расходы на управление.

Высокий риск: акции "голубых фишек" и дивидендные бумаги

Когда речь заходит об инвестировании, акции так называемых “голубых фишек” принято считать самыми ликвидными и надежными на рынке. Под таким названием известны акции крупнейших отечественных компаний, рыночная капитализация которых составляет от 80 миллиардов рублей, обладающие высокой ликвидностью и относительно низкой волатильностью. Но инвестировать в них все же нужно очень осторожно, ведь данный процесс все же сопряжен с определенными рисками (например, рыночными и отраслевыми). На них могут повлиять геополитическая нестабильность, колебания цен на сырье, санкции и другие факторы, которые способны поставить в непростое положение даже крупные компании.

“Эти ценные бумаги подходят для инвесторов с умеренно агрессивным профилем, готовых принять колебания цены ради дивидендного дохода и возможной долгосрочной переоценки”, — добавляет Айгуль Залегдинова.

Также специалист приводит перечень пяти крупнейших российских компаний с историей дивидендов и прогнозами на текущий год.

Компания Дивиденды за 2023 год Дивиденды за 2024 год Прогноз/ожидания на 2025 год Ожидаемая доходность Сбербанк 33,3 руб./акция ​ 34,84 руб./акция (рекорд) ​ 38,1 руб./акция ​ ~14–17% ​ Лукойл 885 руб./акция ​ 1012 руб. ​ 397 руб. (промежуточные) ~13–15% ​ Газпром Дивиденды не выплачивались ​ Дивиденды не выплачивались ​ 23,3 руб./акция (прогноз) ​ ~18–20% (при выплате) ​ Норникель 915,33 руб./акция ​ Дивиденды не выплачивались ​ 6,8 руб./акция (прогноз) ​ ~3–6% ​ Магнит 412,13 руб./акция ​ 412,13 руб./акция 266 руб./акция ~8–11% ​

“Инвесторам стоит диверсифицировать портфель не только внутри сегмента голубых фишек, но и комбинировать акции с облигациями и фондами, чтобы сбалансировать риск и доходность. Дивидендная стратегия на голубых фишках работает лучше всего на длительном горизонте — от 3 лет и более, когда регулярные выплаты могут компенсировать колебания котировок и сформировать устойчивый пассивный доход”, — добавляет Айгуль Залегдинова.

Альтернативы: недвижимость, золото, валюта

Существуют и другие инструменты инвестирования. Например, одним из самых консервативных (но при этом надежных) остаются вложения в недвижимость.

“Если сравнивать основные форматы (классическое жилье, сервисные апартаменты и коммерческую недвижимость), то наиболее оптимальным вариантом инвестирования являются апартаменты. Здесь ниже порог входа, доходность на такие объекты в Петербурге (по данным аналитиков VALO) составляет около 10%, а окупаемость — 8-10 лет — в разы ниже, чем у жилой недвижимости, — говорит гендиректор УК VALO Hospitality, председатель экспертного совета по апарт-отелям и сервисным апартаментам Российской гильдии управляющих и девелоперов Константин Сторожев. — Сервисные апартаменты сочетают преимущества недвижимости и гостиничного бизнеса, а также обладают и рядом иных преимуществ. Например, управлением такого объекта занимается профессиональная управляющая компания, а значит, инвестору не нужно самому искать гостей, решать бытовые и другие не менее важные вопросы. А гибкая модель аренды позволяет свести к минимум риски простоя и максимизировать прибыль”.

“Недвижимость окупается в среднем за 12–17 лет. Золото доступно в виде биржевых инструментов, слитков и металлических счетов. Валютные решения включают юань, дирхам и другие стабильные активы, доступные в форме фондов”, - отмечает Владислав Никонов.

“Мы рекомендуем не ниже 30% от вашей суммы сбережений хранить на рублёвом депозите в высоконадежным банке. У данного инструмента самый низкий риск, доход в виде процента по депозиту гарантирован банком, при этом сам депозит застрахован в Агентстве по страхованию вкладов, которое вернет всю сумму в случае банкротства или отзыва лицензии у банка (но только если она не превышает 1,4 миллиона рублей), — говорит Наталья Мильчакова. — 20% от суммы можно разместить на обезличенном металлическом счете в золоте (например, в Сбербанке или другом высоконадежным банке). Это позволит страховать рублевые вложения от инфляции, а доходность по операциям в золоте (покупка и продажа через год) сравнима с доходностью по облигациям и дивидендной доходностью по акциям. Остальные средства лучше распределить (если сумма инвестиций небольшая по меркам рынка) между четырьмя акциями разных секторов (нефть, розничная торговля, банковский сектор) и разных категорий акций (обыкновенные и привилегированные, так как последние отличаются от первых тем, что они не являются голосующими на общих собраниях акционеров, но зато выплату дивидендов по ним эмитент гарантирует”.

“В текущих условиях наиболее выгодным выглядит сбалансированный инвестиционный портфель с уклоном на облигации. Я бы распределил соотношение портфеля как 30 на 70 процентов, где 30% — инвестиции в акции российских компаний со стабильным бизнесом, а 70% — инвестиции в корпоративные облигации (короткие корпоративные флоатеры и более длинные корп облигации с фиксированным купоном) эмитентов с высоким кредитным качеством (не ниже АА). Инвестиции в облигации помогут обогнать депозиты по доходности, — говорит аналитик УК “Ингосстрах-Инвестиции” Артем Аутлев. — Инвестиции в акции компаний со стабильным бизнесом дадут возможность получить повышенную доходность в случае геополитической разрядки, перехода ЦБ РФ к устойчивому снижению ключевой ставки. Из интересных долгосрочных идей в акции я бы выделил акции Озон, Яндекс, Полюс, Т-Технологии”.

С какой суммы реально начать инвестировать в 2025?

По словам экспертов, начинающие инвесторы вполне могут стартовать даже с минимальных сумм. Вот такие варианты предлагает Айгуль Залегдинова:

Сумма Что купить Доходность Пример 200 рублей Пай фонда денежного рынка 15,5% MONY 1000 рублей Акции По прогнозам 50% Три акции Сбера 5 000 рублей Смешанный портфель 18% ОФЗ + акции + фонды денежного 10 000 рублей Портфель диверсифицированный 18% ОФЗ + акции + фонды денежного + з фьючерсы на золото

Можно ли начать с 1 рубля? Да, и вот как

При желании начать инвестировать можно даже с одного рубля. Эксперт Лариса Арбатова подробно рассказывает, как именно это можно сделать.

“Если посмотреть итоги торгов на Московской бирже, можно найти акции, минимальная сумма для покупки которых менее 1 рубля. Важный момент: на бирже все инструменты торгуются лотами. По этой причине не всегда если вы видите акцию стоимостью меньше копейки, ее можно будет купить на этот объем.

В дополнение к этому, можно покупать дробные части ПИФ, торгующихся на бирже, стоимость которых также может быть менее 1 рубля (при условии, что УК не ограничила минимальный объем для покупки)”.

Инструмент Цена 1 ЦБ, руб. Лот Мин. сумма для покупки ГИТ ао 0,0932 1 0,0932 FXRW ETF 0,1161 1 0,1161 FXWO ETF 0,357 1 0,357 Цэнергхолд 0,3956 1 0,3956 ЦенЭнерхол 0,3989 1 0,3989 КСБ ап 0,424 1 0,424 Комиэнер-п 0,45005 1 0,45005 Комиэнерг 0,49285 1 0,49285 КСБ ао 0,5898 1 0,5898 ПМП 0,7765 1 0,7765

Оптимальный старт: от 10 000 до 100 000 ₽ — что купить?

“При сумме от 10 000 до 100 000 рублей уже можно составить небольшой портфель. Например, на 10 000 рублей — сочетание индекса, золота и облигаций. На 50 000 — добавить акции крупных компаний. На 100 000 — включить валютный инструмент”, — отмечает Владислав Никонов.

“Да, формально начать инвестировать можно хоть с рубля. Но инвестирование требует внимания и мыслительных усилий, поэтому вкладывать ради маленькой суммы нет смысла. Лучшая стратегия для новичка — сначала создать финансовую подушку в размере шести ежемесячных расходов на обычном банковском счете. Эти деньги — неприкасаемые. Все, что сверх них, можно направлять в инвестиции: суммы от 10, 50 или 100 тысяч рублей подходят идеально, — добавляет Андрей Любунь. — На 10 000 рублей нет смысла делать портфель — можно купить одну облигацию или войти в один крауд-проект. На 50 тысяч рублей можно взять два-три инструмента. На 100 тысяч — полноценный набор из пяти низкорисковых инструментов и только когда набирается капитал, можно постепенно усложнять портфель. При этом я считаю, что диверсификация более чем в 7-10 инструментов вредна: человек перестает понимать, куда он вложил деньги, и не успевает качественно следить ни за одним из инструментов”.

Пошаговая инструкция: как начать инвестировать с нуля (8 шагов)

Тем, кто только начинает свой путь в инвестировании, очень важно следовать инструкции и советам экспертов для того, чтобы добиться успеха и избежать наиболее распространенных ошибок.

Шаг 1. Определите цель и срок

Целью принято называть тот конечный результат, которого начинающий инвестор намерен добиться при помощи своих вложений. Стартовые позиции могут отличаться в зависимости от того, какой суммой денег располагает человек. Если она есть, цель инвестиций - грамотно вложить и в перспективе преумножить, превратив в дополнительный источник дохода. Если нет, но имеется стабильный доход, целью может быть накопление той самой крупной суммы. Например, накопить три миллиона рублей для покупки квартиры за ближайшие пять лет.

Именно цель во многом будет определять те инвестиционные инструменты, которыми сможет воспользоваться гражданин. Не менее важный этап - поставить реалистичный срок.

Шаг 2. Создайте финансовую подушку (3–6 месяцев расходов)

Специалисты рекомендуют приступать к инвестированию (которое практически всегда связано с определенными рисками) лишь после того, как человек сформирует для себя так называемую финансовую подушку безопасности. Под этим термином подразумеваемся денежный резерв, сумма которого составляет привычный доход гражданина за несколько месяцев. Так, к примеру, если ежемесячная зарплата будущего инвестора — 80 000 рублей, то подушка безопасности для него (на случай непредвиденных кризисов и проблем) — 240 000 рублей.

Шаг 3. Пройдите тест на риск-профиль

Оценить собственные знания и осознать все риски, связанные с заключением конкретной сделки, начинающему непрофессиональному инвестору поможет специальный тест на определение риск-профиля. В зависимости от его результатов гражданину даются рекомендации по конкретным активам.

“Значительное количество тестов сфокусированы лишь на одном параметре. Как правило, это временной горизонт. Но риск-профиль — более сложный показатель, включающий также терпимость и способность к риску. Только учет всех трех элементов позволяет получить правильную оценку риска и, как следствие, снизить число ошибок в стратегии, — объясняет Дмитрий Исаков, генеральный директор инвестиционной платформы Lender Invest. — Для определения риск-профиля мы разработали специальную анкету из 9 вопросов, на каждый из которых необходимо выбрать от 1 до 5 баллов, где 1 — это совершенное несогласие, а 5 — совершенное согласие. Важно честно отвечать на вопросы, ведь от этого будет зависеть качество итогового результата”.

Терпимость к риску

Если портфель просядет на 25%, вы спокойно дождитесь восстановления? Вы бы выбрали надежный доход, даже если он инфляции? В кризис вы чаще думаете - это конец или это возможность ?

Способность к риску

У вас есть активы которые покроют ваши затраты на год без продажи инвестиций ? У вас стабильный доход, не зависимый от доходности инвестиций? Вы готовы потерять 10–15% капитала без ущерба вашему текущему уровню жизни?

Инвестиционный горизонт

Ваш инвестиционный горизонт более 10 лет ? Ваши инвестиционные цели требуют доходности выше уровня инфляции? Вы готовы к более высоким рискам ради, более высокого дохода ?

“Если ваш итоговый балл от 9 до 21 — ваш профиль "черепаха", что соответствует консервативному риск-профилю. Если итоговый балл от 22 до 33 — ваш профиль "лев", что относится к умеренному риск-профилю. Если итоговый балл от 34 до 45 — вы "орел", что характеризует вас как агрессивного инвестора”, - помогает расшифровать результаты Дмитрий Исаков.

Подобные тесты доступны онлайн на многих профильных порталах.

Шаг 4. Выберите брокера: ТОП-5 по комиссии и надежности

Торговать на бирже без посредника в соответствии с текущими требованиями закона запрещено, а потому инвесторы часто прибегают к помощи специалистов под названием “брокеры”. Они могут похвастаться наличием профессиональной лицензии и помогают начинающему инвестору на всех этапах заключения сделки.

"В текущих условиях плюсом будет интегрированность брокера в крупную банковскую группу — это дает уверенность в отсутствии каких-либо проблем в острые фазы рынка. Крупные брокеры также могут предложить широкий перечень доступных рынков, а также более низкие комиссии. Выбор тарифа зависит от объема и частоты предполагаемых сделок", — добавила Ольга Мещерякова, генеральный директор инвестиционной компании "Перамо Инвест".

"Лучше всего выбирать брокера, у которого максимально развиты IT-сервисы. Это связано с тем, что фондовый рынок требует быстрого реагирования, поэтому важно иметь возможность получить доступ к счетам и сделкам в течение нескольких секунд. Если же системы брокера требуют от вас длительных ритуалов для подачи заявок на сделки, вы можете упустить важный момент. Поэтому в идеале надо смотреть на тех брокеров, кто предоставляет своим клиентам стабильно работающие и функциональные мобильные приложения для инвестиций", — пояснил Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами компании Positive Technologies.

Найти нужного специалиста можно при помощи реестра ЦБ РФ либо на одном из специализированных сайтов.

Брокер Комиссия ИИС Бонусы Т-Инвестиции (Т-Банк) от 0,04% + - круглосуточная поддержка; - возможность открыть счет без личного визита в офис; - социальная сеть “Пульс”, объединяющая инвесторов; - много акций и др. СберИнвестиции от 0,018% + - торговля с различных устройств; - возможность оформления ИнвестКопилки; - бесплатное обслуживание; - обучение; - акции с кешбэком; - льготы для новых клиентов и т.д. БКС Мир Инвестиций бесплатная покупка акций (но за их продажу комиссия достаточно высокая - 0,3%) + - хорошие возможности для обучения; - уникальные решения и предложения для инвесторов; - возможность инвестировать с любой суммы; - акции (“0% на вход”, бонусы за перенос активов) и другие. Финам от 0,009% по спец тарифам, но могут быть абонплаты и требования к обороту. + - сниженные комиссии для активных клиентов; - бонус за оборот; - онлайн-обучение и др. ВТБ от 0,02–0,3% (зависит от тарифа) + - возможность обучения; - помощь экспертов; - акция с нулевой комиссией на отдельные инструменты и др.

Шаг 5. Откройте ИИС или брокерский счет

Индивидуальный инвестиционный счет — это доступный каждому совершеннолетнему гражданину счет, который можно открыть как у обладающего необходимой лицензией брокера, так и у управляющей компании. Через такой счет начинающий инвестор сможет совершать любые сделки на рынке ценных бумаг, а также получать предусмотренные законом налоговые льготы.

С 1 января 2024 года россиянам доступен ИСС-3 (то есть счет нового типа), который сменил два действовавших ранее типа инвестиционных счетов. Тип А предполагал возврат налога с суммы взносов, поступивших на счет, тип Б — освобождал от налога на весь полученный доход за определенный период времени.

Новая модель инвестиционного счета объединяет оба перечисленных режима, при этом минимальный срок владения счетом увеличивается.

“Для счетов, открытых в 2025–2026 годах, минимальный срок — 5 лет. Затем он будет постепенно расти: до 10 лет для счетов, открытых к 2031 году”, — отмечает Айгуль Залегдинова.

По словам эксперта, ИИС-3 стимулирует долгосрочные инвестиции и накопления. Вносить на такой счет можно любую сумму, а вернуть (как и в случае с ранее действовавшим ИИс типа А) — не более 52 000 рублей за год (или 13 процентов от внесенных за аналогичный период средств).

Шаг 6. Сформируйте портфель под вашу цель

Снизить возможные риски для инвестиций помогает диверсификация портфеля, то есть сочетание различных инструментов. Это позволяет избежать такой ситуации, при которой все вложения начинающего инвестора одинаково страдают от колебаний рынка.

Айгуль Залегдинова составила три варианта инвестиционных портфелей под различные цели будущих инвесторов:

Создать “подушку безопасности”

40% депозит (надежность, предсказуемость)

30% облигации крупнейших компаний (доходность выше ключевой ставки)

30% фонды денежного рынка (ликвидность)

Накопить на машину

50% вклад (надежность, предсказуемость)

30% фонд денежного рынка (ликвидность)

20% акции (возможность значительно преумножить средства при повышенных рисках)

На пенсию

50% ПДС (поддержка от государства)

50% ОФЗ/фонды денежного рынка на ИИС 3 (стабильный доход при низких рисках, возможность вернуть подоходный налог)

Шаг 7. Запустите регулярные инвестиции (даже по 1000 ₽/мес)

Инвестиции не должны быть случайным явлением. Инвестировать необходимо регулярно, так же, как оплачивать коммунальные счета, причем делать это автоматически, без эмоций. Не обязательно вносить крупные суммы денег: это могут быть даже весьма скромные вложения. Благодаря эффекту сложного процента такая стратегия позволяет капиталу расти быстрее.

Шаг 8. Обучайтесь и анализируйте рынок

Одна из главных ценностей для будущих инвесторов — это, несомненно, знания. Многие платформы предлагают бесплатные обучающие курсы, при помощи которых граждане могут получить ответы на самые актуальные вопросы и применить полученные знания на практике. Среди них:

8 типичных ошибок начинающих инвесторов (и как их избежать)

Даже профессиональные инвесторы не застрахованы от ошибок. А потому тем, кто только собирается начать свой путь инвестирования, важно знать об основных “подводных камнях”, с которыми есть риск столкнуться.

Ошибка 1. Инвестирование без стратегии

По словам Евгения Гейченко, в процессе инвестировании очень важно выработать собственную стратегию или план (то есть четко определиться, куда, когда и при каких обстоятельствах стоит вкладывать деньги и когда продавать активы). Отсутствие стратегии, по мнению экспертов, чревато тем, что будущий инвестор не понимает, к каким целям он стремится, какие инструменты помогут ему их достичь и так далее. В то время как наличие четкого плана позволяет избежать поспешных действий, ведь инвестор точно знает: для чего и на какой срок покупал конкретно эти ценные бумаги.

“Приведу простой пример, — говорит Айгуль Залегдинова. — Анна, 29 лет. Начала инвестировать в 2022 году: покупала все подряд — от крипты до акций металлургов, ориентируясь на советы друзей. Через год у нее было 13 разных активов, не связанных между собой. Когда рынок просел на 10–15%, Анна не понимала, что продавать, что держать, и закрыла почти весь портфель с убытком −30%. Только после этого она составила простую стратегию под свои цели, и портфель стал расти”.

Ошибка 2. Покупка по советам из Telegram и YouTube

“Сегодня блоги и информационные каналы активно создают очень много информационного шума. В результате новички в инвестициях вместо собственного критического анализа часто полагаются на мнение информационных "гуру". Как итог — принимают решения по покупке в общем-то случайных активов, которые никак не связаны с их инвестиционной стратегией”, — отмечает Дмитрий Исаков.

Результат часто оказывается печальным: “советчик” вскоре исчезает, а незадачливый инвестор остается с убыточными активами на руках.

Ошибка 3. Паника при падении рынка

Так как начинающему инвестору часто не хватает опыта, он склонен совершать необдуманные поступки (особенно во время кризиса). Например, приобретать акции на максимальных значениях, но в первой же непростой ситуации (при падении курса) под влиянием стресса спешно от них избавиться, потеряв тем самым значительную сумму денег.

“Если избегать высокорисковых инструментов, таких как акции, и помнить, что недвижимость растет циклами по 5-10 лет, паники не будет”, — добавляет Андрей Любунь.

Наглядно убедиться, что периоды даже серьезных падений во многих случаях сменяются ростом, позволяет график индексов Мосбиржи за 2022–2023 годы.

Ошибка 4. Отсутствие диверсификации

Отсутствие диверсификации — еще одна распространенная ошибка.

“Ставка на 1-2 компании, из которых будет состоять будущий портфель, создают супер большие риски. В случае проблем у этих компании весь риск отражается в просадке всего портфеля. Другой стороной этой ошибки является выбор только какого то одного инструмента”, — отмечает Дмитрий Исаков.

Ошибка 5. Торговля с плечом без опыта

Торговлей с плечом называют сделки по покупке акций, для которых инвестор привлекает взятые взаймы средства. Как правило, таким “плечом” для инвестора выступает брокер, но для новичка подобная стратегия чревата рисками.

По словам Айгуль Залегдиновой, начинающим инвесторам не рекомендуется использовать плечи в течение первых двух-трех лет, приобретать ценные бумаги исключительно на собственные средства и помнить, что плечо — это инструмент профессионалов.

“В качестве примера можно привести историю Ильи, 25 лет. Он хотел быстро заработать, взял плечо ×3 и купил акции перед отчетом компании. Но он оказался слабым, и акции упали на 8%. Из-за плеча его убыток составил −24%. После маржин-колла брокер принудительно закрыл позиции — Илья потерял почти половину портфеля”.

Ошибка 6. Ожидание 50% годовых

Уже на самом первом этапе своей инвестиционной деятельности некоторые граждане склонны считать, что вскоре смогут решить все свои финансовые проблемы. Но рассчитывать на внушительную прибыль с первых же шагов — не только весьма самонадеянно, но и опасна, ведь в погоне за огромными процентами есть риск совершить необдуманные вложения.

“Лучше открыть Excel и посчитать капитал при доходности 20-25%: даже такая консервативная ставка при регулярных вложениях приводит к большим результатам”, — говорит Андрей Любунь.

Ошибка 7. Игнорирование налогов и комиссий

“Порой человек делает сделки, но не учитывает брокерские комиссии и налоги, а по итогу чистая доходность оказывается совсем другой, — предупреждает Айгуль Залегдинова. — Проблема в том, что частые сделки уменьшают прибыль, комиссии ETF и ПИФов разнятся в 5–10 раз, да и налог в размере 13% с прибыли никто не отменял. Для того, чтобы избежать проблем, можно держать активы более 3 лет (льгота долгосрочного владения), не забывать сравнивать комиссии, а также использовать возможности ИИС для получения вычета”.

Ошибка 8. Инвестирование "последних денег"

В погоне за прибылью некоторые инвесторы стремятся вложить все имеющиеся деньги до копейки, забывая о том, что подушка безопасности — одно из важнейших условий для начала инвестирования. Если нет уверенности в том, что даже в случае неудачи голодовка и неоплаченные коммунальные счета не станут реальной угрозой, любые инвестиции превратятся в источник стресса. А в таком состоянии сложно принимать взвешенные обдуманные решения.

Заключение