Инвестактивность бизнеса обсудили на заседании комиссии Госсовета

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. На заседании комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению "Эффективная и конкурентная экономика" обсудили стимулирование инвестиционной активности бизнеса и реализацию задач профильного нацпроекта, в нем принял участие генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, сообщает пресс-служба организации.

В ходе заседания были рассмотрены предложения о том, какие инструменты можно использовать для улучшения инвестклимата, активизации инвестиционной деятельности малого и среднего предпринимательства.

Председатель комиссии, губернатор Рязанской области Павел Малков отметил, что поступило много инициатив от регионов, разных ведомств, общественных объединений. Часть из них будет проработана в ходе заседания, часть – будет рассмотрена совместно с членами комиссии Госсовета по направлению "Инвестиции".

"Необходимо обеспечить прирост объема инвестиций в основной капитал на 60% по сравнению с уровнем 2020 года – это задача, которая поставлена в рамках национального проекта “Эффективная и конкурентная экономика”. Основной драйвер роста инвестиционной активности сегодня – это частные инвестиции. Инструментарий мер господдержки в экономике стал ключевым каналом финансирования для большинства инфраструктурных и инвестиционных проектов в стране", – сказал Малков.

Он поблагодарил всех за активное взаимодействие в этой ответственной работе, в том числе Федеральную корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства. Малков подчеркнул, что Корпорация МСП играет определяющую роль в развитии инвестиционного климата через поддержку инвестпроектов малого и среднего бизнеса.

На заседании Исаевич рассказал о госпрограммах, которые дорабатываются и совершенствуются для стимулирования инвестиционной активности МСП. Он подчеркнул, что поддержка государства сейчас имеет важнейшее значение для роста приоритетных отраслей и регионов. Это инвестиционное кредитование, "зонтичные" поручительства, льготный лизинг оборудования, специальные программы для промышленных МСП, а также для предпринимателей в моногородах и ОЭЗ.

"Сегодня основной пул инструментов развития малого и среднего бизнеса направлен на приоритетные отрасли, формирующие экономику предложения. В их числе – обрабатывающие производства, станкоинструментальная промышленность и малые технологические компании", – приводит пресс-служба Корпорации слова Исаевича.

Он отметил, что МСП в этих отраслях сегодня активно участвуют в обеспечении технологического суверенитета России, реализуют проекты по импортозамещению и созданию новых производств.

"Также в числе приоритетов – логистика, легкая промышленность и туризм. Суммарно с 2025 по 2030 год малый и средний бизнес сможет привлечь около 5 триллионов рублей с господдержкой. Из них значительная часть будет таргетирована на предприятия в приоритетных отраслях и регионах", – сказал Исаевич.

На заседании обсуждались предложения, касающиеся повышения эффективности механизмов льготного кредитования системообразующих предприятий промышленности и торговли, упрощения порядка и условий применения пониженных тарифов страховых взносов для резидентов свободных экономических зон.