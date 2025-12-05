Рейтинг@Mail.ru
Яна Троянова* обжаловала отказ снять с нее статус иноагента - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:45 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/inoagent-2059949244.html
Яна Троянова* обжаловала отказ снять с нее статус иноагента
Яна Троянова* обжаловала отказ снять с нее статус иноагента - РИА Новости, 05.12.2025
Яна Троянова* обжаловала отказ снять с нее статус иноагента
Осужденная на восемь лет заочно по делу о призывах к терроризму и возбуждении ненависти актриса Яна Троянова* обжаловала в кассационном суде отказ снять с неё... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T07:45:00+03:00
2025-12-05T07:45:00+03:00
происшествия
россия
яна троянова
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875077439_0:204:2048:1356_1920x0_80_0_0_89184a2132a3f62584ff0dc263fd10aa.jpg
https://ria.ru/20251202/sud-2059141217.html
https://ria.ru/20251203/prigovor-2059414326.html
https://ria.ru/20251204/reper-2059722833.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875077439_0:202:2048:1738_1920x0_80_0_0_43a442284ce06ec4f41fce7dfb730eaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, яна троянова, московский городской суд
Происшествия, Россия, Яна Троянова, Московский городской суд
Яна Троянова* обжаловала отказ снять с нее статус иноагента

Актриса Яна Троянова обжаловала отказ снять с нее статус иноагента

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Яна Троянова*
Актриса Яна Троянова* - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актриса Яна Троянова*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Осужденная на восемь лет заочно по делу о призывах к терроризму и возбуждении ненависти актриса Яна Троянова* обжаловала в кассационном суде отказ снять с неё статус иностранного агента, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Обжаловано в кассации 24 ноября 2025 года", - следует из данных.
Суд - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Демограф Ракша* не смог оспорить статус иноагента
2 декабря, 11:13
В реестр иностранных агентов Троянову* внесли в ноябре 2023 года. Она подала иск к министерству юстиции в районный суд, но получила отказ. Затем актриса обжаловала решение в Московском городском суде, там её жалобу отклонили.
Второй западный окружной военный суд в ноябре этого года заочно приговорил Троянову* к восьми годам колонии.
Она заочно обвиняется по пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды), части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иноагента).
Дополнительно суд на четыре года запретил ей администрировать сайты и оштрафовал на 250 тысяч рублей.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Защита обжаловала заочный приговор иноагенту Ладе-Русь*
3 декабря, 08:07
Прокурор требовал 9 лет колонии.
По информации столичной прокуратуры, Троянова* в июне 2024 года, придерживаясь антироссийских позиций и негативно оценивая проведение СВО, в интервью одному из интернет-каналов сделала публичное заявление, в котором содержались высказывания, формирующие враждебно-ненавистническое отношение к русским, обосновывающее и утверждающее необходимость совершения насильственных действий в отношении русских. Впоследствии видеозапись была размещена на видеохостинге в публичном доступе. Адвокат Трояновой передала суду, что актриса не считает себя виновной и просила не воспринимать ее слова, сказанные в интервью, буквально.
Кроме этого, как отмечала прокуратура, с апреля по сентябрь 2025 года Троянова*, зная, что дважды в течение года привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, умышленно не представила в Минюст РФ отчеты о своей деятельности.
Троянова* внесена в перечень террористов и экстремистов.
* Признана иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов.
Лигалайз* - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Рэпера Лигалайз* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Вчера, 11:28
 
ПроисшествияРоссияЯна ТрояноваМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала