Яна Троянова* обжаловала отказ снять с нее статус иноагента

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Осужденная на восемь лет заочно по делу о призывах к терроризму и возбуждении ненависти актриса Яна Троянова* обжаловала в кассационном суде отказ снять с неё статус иностранного агента, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

"Обжаловано в кассации 24 ноября 2025 года", - следует из данных.

В реестр иностранных агентов Троянову* внесли в ноябре 2023 года. Она подала иск к министерству юстиции в районный суд, но получила отказ. Затем актриса обжаловала решение в Московском городском суде , там её жалобу отклонили.

Второй западный окружной военный суд в ноябре этого года заочно приговорил Троянову* к восьми годам колонии.

Она заочно обвиняется по пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды), части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иноагента).

Дополнительно суд на четыре года запретил ей администрировать сайты и оштрафовал на 250 тысяч рублей.

Прокурор требовал 9 лет колонии.

По информации столичной прокуратуры, Троянова * в июне 2024 года, придерживаясь антироссийских позиций и негативно оценивая проведение СВО, в интервью одному из интернет-каналов сделала публичное заявление, в котором содержались высказывания, формирующие враждебно-ненавистническое отношение к русским, обосновывающее и утверждающее необходимость совершения насильственных действий в отношении русских. Впоследствии видеозапись была размещена на видеохостинге в публичном доступе. Адвокат Трояновой передала суду, что актриса не считает себя виновной и просила не воспринимать ее слова, сказанные в интервью, буквально.

Кроме этого, как отмечала прокуратура, с апреля по сентябрь 2025 года Троянова*, зная, что дважды в течение года привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, умышленно не представила в Минюст РФ отчеты о своей деятельности.

Троянова* внесена в перечень террористов и экстремистов.