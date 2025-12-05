https://ria.ru/20251205/indiya-2060098492.html
Путин рассказал, что лежит в основе российско-индийских отношений
Путин рассказал, что лежит в основе российско-индийских отношений - РИА Новости, 05.12.2025
Путин рассказал, что лежит в основе российско-индийских отношений
В основе российско-индийских отношений лежит взаимный интерес, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T15:11:00+03:00
2025-12-05T15:11:00+03:00
2025-12-05T15:12:00+03:00
визит путина в индию — 2025
в мире
россия
индия
владимир путин
маргарита симоньян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060081846_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_12d3ed090e67c128ede0fb6ba1e991cc.jpg
https://ria.ru/20251204/indiya-1979172193.html
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060081846_0:0:2652:1988_1920x0_80_0_0_fc124f3134c38c1a9b56273eff2bdd04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
визит путина в индию — 2025, в мире, россия, индия, владимир путин, маргарита симоньян
Визит Путина в Индию — 2025, В мире, Россия, Индия, Владимир Путин, Маргарита Симоньян
Путин рассказал, что лежит в основе российско-индийских отношений
Путин: в основе российско-индийских отношений лежит взаимный интерес