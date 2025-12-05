Рейтинг@Mail.ru
Россия увеличила поставки удобрений в Индию на 40%
14:29 05.12.2025
Россия увеличила поставки удобрений в Индию на 40%
индия
россия
нью-дели
андрей гурьев
экономика
индия
россия
нью-дели
индия, россия, нью-дели, андрей гурьев, экономика
Индия, Россия, Нью-Дели, Андрей Гурьев, Экономика
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги России и Индии у монумента "Ворота Индии" в Нью-Дели
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Флаги России и Индии у монумента "Ворота Индии" в Нью-Дели. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Россия за девять месяцев 2025 года увеличила поставки минеральных удобрений в Индию на 40% по сравнению с тем же периодом 2024 года, а с 2021 года экспорт в эту страну вырос более чем в 4 раза, сказал глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев журналистам.
Ранее Гурьев сообщал, что Россия за январь-сентябрь 2024 года поставила в Индию 3,4 миллиона тонн удобрений, что сопоставимо с объемом за весь 2022 год.
"С 2021 года по сегодняшний год мы увеличили поставки минеральных удобрений в Индию более чем в 4 раза. И вторая цифра, не менее значимая - за девять месяцев 2025 года по сравнению с 2024 годом мы уже увеличили поставки минеральных удобрений в Индию, как Россия, всех видов удобрений, на 40%", - сказал он на полях Российско-индийского бизнес-форума, организованного фондом "Росконгресс" и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI).
Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Россия и Индия обсудили создание совместных предприятий в сфере удобрений
Индия Россия Нью-Дели Андрей Гурьев Экономика
 
 
Заголовок открываемого материала