Россия увеличила поставки удобрений в Индию на 40%
Россия за девять месяцев 2025 года увеличила поставки минеральных удобрений в Индию на 40% по сравнению с тем же периодом 2024 года, а с 2021 года экспорт в эту РИА Новости, 05.12.2025
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Россия за девять месяцев 2025 года увеличила поставки минеральных удобрений в Индию на 40% по сравнению с тем же периодом 2024 года, а с 2021 года экспорт в эту страну вырос более чем в 4 раза, сказал глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев журналистам.
Ранее Гурьев
сообщал, что Россия
за январь-сентябрь 2024 года поставила в Индию
3,4 миллиона тонн удобрений, что сопоставимо с объемом за весь 2022 год.
"С 2021 года по сегодняшний год мы увеличили поставки минеральных удобрений в Индию более чем в 4 раза. И вторая цифра, не менее значимая - за девять месяцев 2025 года по сравнению с 2024 годом мы уже увеличили поставки минеральных удобрений в Индию, как Россия, всех видов удобрений, на 40%", - сказал он на полях Российско-индийского бизнес-форума, организованного фондом "Росконгресс" и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI).
Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели
4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.