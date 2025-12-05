Россия увеличила поставки удобрений в Индию на 40%

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Россия за девять месяцев 2025 года увеличила поставки минеральных удобрений в Индию на 40% по сравнению с тем же периодом 2024 года, а с 2021 года экспорт в эту страну вырос более чем в 4 раза, сказал глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев журналистам.

"С 2021 года по сегодняшний год мы увеличили поставки минеральных удобрений в Индию более чем в 4 раза. И вторая цифра, не менее значимая - за девять месяцев 2025 года по сравнению с 2024 годом мы уже увеличили поставки минеральных удобрений в Индию, как Россия, всех видов удобрений, на 40%", - сказал он на полях Российско-индийского бизнес-форума, организованного фондом "Росконгресс" и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI).