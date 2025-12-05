https://ria.ru/20251205/indiya-2060041787.html
Путин рассказал о перспективах сотрудничества с Индией в атомной энергетике
Путин рассказал о перспективах сотрудничества с Индией в атомной энергетике - РИА Новости, 05.12.2025
Путин рассказал о перспективах сотрудничества с Индией в атомной энергетике
Россия и Индия могут сотрудничать в сфере малых модульных реакторов и плавучих АЭС, а также в сфере применения ядерных технологий в медицине и других областях,... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T12:45:00+03:00
2025-12-05T12:45:00+03:00
2025-12-05T12:46:00+03:00
экономика
россия
индия
дели
владимир путин
визит путина в индию — 2025
россия
индия
дели
экономика, россия, индия, дели, владимир путин, визит путина в индию — 2025
Экономика, Россия, Индия, Дели, Владимир Путин, Визит Путина в Индию — 2025
Путин рассказал о перспективах сотрудничества с Индией в атомной энергетике
Путин: РФ и Индия могут сотрудничать в сфере малых модульных реакторов