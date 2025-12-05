Рейтинг@Mail.ru
Канал RT India поможет индийской аудитории узнать Россию, заявил Путин
12:28 05.12.2025 (обновлено: 12:41 05.12.2025)
Канал RT India поможет индийской аудитории узнать Россию, заявил Путин
россия
владимир путин
визит путина в индию — 2025
в мире
индия
россия
индия
россия, владимир путин, визит путина в индию — 2025, в мире, индия
Россия, Владимир Путин, Визит Путина в Индию — 2025, В мире, Индия
Канал RT India поможет индийской аудитории узнать Россию, заявил Путин

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Запускаемый сегодня канал RT India поможет индийской аудитории узнать Россию и получать объективную информацию о том, что происходит в стране, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. В пятницу в Хайдарабадском дворце в Дели состоялись российско-индийские переговоры на высшем уровне.
«
"Сегодня в Индии начинает вещание российский телеканал RT. Новый канал, несомненно, поможет индийской аудитории лучше узнать Россию, россиян и получать объективную информацию о том, что происходит в нашей стране сегодня", - сказал российский лидер в ходе заявлений по итогам российско-индийских переговоров.
Телеканал RT India начнет вещание из студийного комплекса в Нью-Дели 5 декабря.
Здание посольства Индии в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Межгосударственные отношения России и Индии
Вчера, 12:11
 
РоссияВладимир ПутинВизит Путина в Индию — 2025В миреИндия
 
 
