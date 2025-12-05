https://ria.ru/20251205/indiya-2059975733.html
Путин отметил доверительный характер отношений России и Индии
Путин отметил доверительный характер отношений России и Индии - РИА Новости, 05.12.2025
Путин отметил доверительный характер отношений России и Индии
Президент РФ Владимир Путин отметил доверительный характер отношений между Россией и Индией. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T10:18:00+03:00
2025-12-05T10:18:00+03:00
2025-12-05T12:31:00+03:00
в мире
россия
индия
нью-дели
владимир путин
нарендра моди
визит путина в индию — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059972948_0:270:3068:1996_1920x0_80_0_0_febf151433ba5b56a6d39136e29e0480.jpg
https://ria.ru/20251204/indiya-1979172193.html
россия
индия
нью-дели
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059972948_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_c536c182a3a47764f24a0202c9012173.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, индия, нью-дели, владимир путин, нарендра моди, визит путина в индию — 2025
В мире, Россия, Индия, Нью-Дели, Владимир Путин, Нарендра Моди, Визит Путина в Индию — 2025
Путин отметил доверительный характер отношений России и Индии
Путин заявил об очень доверительном характере отношений между Россией и Индией