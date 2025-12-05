https://ria.ru/20251205/indiya-2059972349.html
Дмитриев назвал Индию важнейшим торговым партнером России
Дмитриев назвал Индию важнейшим торговым партнером России - РИА Новости, 05.12.2025
Дмитриев назвал Индию важнейшим торговым партнером России
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал Индию важнейшим... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T10:06:00+03:00
2025-12-05T10:06:00+03:00
2025-12-05T10:34:00+03:00
экономика
индия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_804:475:3057:1742_1920x0_80_0_0_15756dae486e8e3a4db191d6a7ba1345.jpg
https://ria.ru/20251203/dmitriev-2059448153.html
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_0c2599422fa7e733d983ea0a902a6736.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, индия, россия