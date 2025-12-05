Второй день государственного визита президента России Владимира Путина в Индию.
https://ria.ru/20251205/indiya-2059947761.html
Второй день государственного визита Путина в Индию. Прямая трансляция
Второй день государственного визита Путина в Индию. Прямая трансляция - РИА Новости, 05.12.2025
Второй день государственного визита Путина в Индию. Прямая трансляция
Второй день государственного визита президента России Владимира Путина в Индию. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T08:52:00+03:00
2025-12-05T08:52:00+03:00
2025-12-05T08:52:00+03:00
визит путина в индию — 2025
индия
в мире
владимир путин
нарендра моди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059947201_0:209:2643:1696_1920x0_80_0_0_c836c02580695bec2407544c3505be86.jpg
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Второй день государственного визита Владимира Путина в Индию
Второй день государственного визита Владимира Путина в Индию
2025-12-05T08:52
true
PT103M54S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059947201_52:0:2592:1905_1920x0_80_0_0_b635777810344b555db6af6be5b20d5d.jpg
Государственный визит Путина в Индию. День второй
Государственный визит Путина в Индию. День второй
2025-12-05T08:52
true
PT81M45S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
визит путина в индию — 2025, индия, в мире, владимир путин, нарендра моди, видео
Визит Путина в Индию — 2025, Индия, В мире, Владимир Путин, Нарендра Моди
Второй день государственного визита Путина в Индию. Прямая трансляция
Второй день государственного визита президента России Владимира Путина в Индию.
2025-12-05T08:52
true
PT103M54S