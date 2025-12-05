Миллиарды рублей и квартиры в Дубае: как полицейские построили "империю"

Сотрудник ДПС Госавтоинспекции (ГИБДД) во время рейда "Нетрезвый водитель" во Владивостоке

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Семьи двух полицейских — одна из Семьи двух полицейских — одна из Краснодара , другая из Москвы — жили на широкую ногу. Но никто не мог предположить, откуда у простых служителей закона появились такие возможности.

История заставляет либо вздрогнуть от негодования, либо позавидовать. В чем оказались замешаны полицейские?

"Трофейный гектар", роскошная гостиница и ТРЦ

Александр Семенов служил в правоохранительных органах, его жена Ольга числилась предпринимателем. На бумаге их доходы в течение 20 лет выглядели скромно: всего чуть больше двух миллионов рублей. Казалось бы, семья среднего достатка, таких много.

На самом деле, по версии прокуратуры, речь идет об империи, разросшейся до таких немыслимых масштабов, какие обычному сотруднику полиции даже представить сложно.

Главным трофеем стал гектар земли в центре Краснодара, который в середине нулевых неожиданно оказался под контролем Семенова. Формально участок выделяли под нужды района, фактически же он просто "ушел в тень", оформленный через доверенных людей, родственников и тех, кто по документам выглядел невинным собственником.

На этом гектаре через несколько лет выросла роскошная шестиэтажная гостиница с десятками люксовых номеров, собственной инфраструктурой и постоянным потоком гостей. Никакой коммерции полицейским вести нельзя. Но что, если все записано на других?

Подход оказался универсальным: чуть позже похожая история случилась с торговым центром "Медиаплаза". Один из крупнейших ТРЦ региона перешел под контроль той же семьи, а доход от аренды за 16 лет превысил почти 200 миллионов рублей.

Разница между официальной зарплатой и реальной жизнью стала настолько вопиющей, что у прокуратуры просто не осталось выбора. Ведомство подало иск на сумму около трех миллиардов — именно столько, по его мнению, стоит имущество, нажитое вопреки закону. Но история семьи Семеновых не ограничивается только финансами.

Сын-мажор сгубил чужие жизни

Сын Семеновых дважды становился виновником аварий , в которых гибли люди.

Первая случилась в 2017-м: молодой человек, уходя от полицейской погони, врезался в автомобиль дорожных рабочих. Один погиб, двое оказались в больнице с тяжелейшими травмами. Дело закрыли на удивление мягко: условный срок, никаких серьезных последствий.

Сотрудник ГИБДД на месте ДТП

Вторая трагедия, в 2023 году, оказалась громче. В Геленджике погибла студентка, пассажирка элитного "мерседеса", который сын Семеновых превратил в груду металлолома. Суд на этот раз уже не смог закрыть глаза: 11 лет колонии-поселения и обязательная компенсация потерпевшим.

Но к тому моменту внимание общественности уже было приковано не к молодому гонщику, а к его родителям — слишком много вопросов возникло к тому, как семья, живущая на официальные копейки, обзавелась гостиницей, ТРЦ и сетью фирм по всей Кубани.

"Золотой экипаж": старлей превратился в "олигарха"

Если история Семеновых похожа на схему, тщательно продуманную и строившуюся годами, то история Кузнецова — почти анекдотическая по своему началу.

Морозный февраль 2021 года. Снег ложится на трассу, экипаж ГИБДД проводит проверку водителей. Обычное дежурство, ничего особенного. До того момента, пока старший лейтенант Сергей Кузнецов не остановил машину Игоря Овсянникова и не заявил ему, что "запах алкоголя" у водителя можно компенсировать 900 тысячами рублей.

Овсянников согласился на странный торг, но попросил разрешения заехать домой за банковской картой. И там произошло то, что сломало всю схему и лишило Кузнецова наживы: жена Овсянникова, услышав сумму, буквально встала на дыбы и потребовала немедленно звонить в полицию. Супруг послушался.

Когда водитель приехал к банкомату, там его уже поджидали оперативники. Бывшего сотрудника ГИБДД Николаева, который сопровождал Овсянникова, задержали тут же. Через несколько минут взяли и экипаж вымогателя Кузнецова прямо на трассе.

"Империя" рухнула

Следствие недолго оставалось в рамках одной взятки. Когда начали изучать имущество семьи Кузнецова, стало ясно: перед ними не просто нечестный инспектор, а человек, построивший настоящий капитал на взятках.

На его семью были оформлены квартиры в Москве, Дубае и Болгарии, особняк в Подмосковье, а в ячейках хранились десятки миллионов рублей и иностранной валюты.

Выбор Дубая как места для инвестиций, видимо, был сделан неслучайно . Это одна из немногих юрисдикций, где вернуть арестованное имущество чрезвычайно сложно.

Соглашения о правовой помощи у России и Эмиратов нет, процедуры передачи активов требуют отдельного согласования и могут затянуться на годы. Генпрокурор России направил ОАЭ запрос о конфискации богатства Кузнецова.