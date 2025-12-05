Рейтинг@Mail.ru
Рубио назвал штраф ЕК в отношении X "атакой на народ США"
19:53 05.12.2025
Рубио назвал штраф ЕК в отношении X "атакой на народ США"
Рубио назвал штраф ЕК в отношении X "атакой на народ США"
Решение Еврокомиссии оштрафовать соцсеть X на 140 миллионов долларов является атакой иностранных правительств не только на саму платформу, но и на все... РИА Новости, 05.12.2025
2025
Рубио назвал штраф ЕК в отношении X "атакой на народ США"

Рубио назвал штраф ЕК в отношении X атакой иностранных правительств на народ США

Госсекретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Alex Brandon
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Решение Еврокомиссии оштрафовать соцсеть X на 140 миллионов долларов является атакой иностранных правительств не только на саму платформу, но и на все американские ресурсы и сам американский народ, заявил в пятницу госсекретарь США Марко Рубио.
Ранее в пятницу Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро (порядка 140 миллионов долларов) за нарушение закона о цифровых услугах. Основанием для штрафа стало нарушение "обязательств прозрачности", в частности возможность заплатить за "голубую галочку", то есть показатель верифицированного аккаунта.
"Решение Еврокомиссии оштрафовать X на 140 миллионов долларов — это не только атака на X, это нападение иностранных правительств на все американские цифровые ресурсы и на народ США. Дни цензурирования американцев в сети окончены", — написал Рубио в X.
