Премьер Грузии надеется, что США изменят отношение к стране

ТБИЛИСИ, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил надежду, что несправедливое отношение США к грузинской стороне сменится новыми подходами.
"Конечно, мы надеемся, что отношение американских властей к Грузии изменится. Это общий оптимизм, который мы можем выразить. Мы, конечно, терпеливо ждем их позиции по отношению к Грузии и надеемся, что абсолютно грубое и несправедливое отношение, которое было до 2024 года, сменится новыми подходами", - заявил Кобахидзе журналистам.
В конце ноября прошлого года в госдепе сообщили, что США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией из-за якобы происходящим там "антидемократических действий" со стороны правящей партии "Грузинская мечта". Двадцать седьмого декабря 2024 года США ввели санкции против основателя и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Санкции подразумевают заморозку активов Иванишвили в СШАи запрет американским гражданам и компаниям вести с ним бизнес.