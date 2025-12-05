Рейтинг@Mail.ru
Премьер Грузии надеется, что США изменят отношение к стране - РИА Новости, 05.12.2025
14:47 05.12.2025
Премьер Грузии надеется, что США изменят отношение к стране
Премьер Грузии надеется, что США изменят отношение к стране - РИА Новости, 05.12.2025
Премьер Грузии надеется, что США изменят отношение к стране
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил надежду, что несправедливое отношение США к грузинской стороне сменится новыми подходами. РИА Новости, 05.12.2025
в мире, грузия, сша, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили
В мире, Грузия, США, Ираклий Кобахидзе, Бидзина Иванишвили
Премьер Грузии надеется, что США изменят отношение к стране

Кобахидзе надеется, что несправедливое отношение США к Грузии изменится

ТБИЛИСИ, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил надежду, что несправедливое отношение США к грузинской стороне сменится новыми подходами.
"Конечно, мы надеемся, что отношение американских властей к Грузии изменится. Это общий оптимизм, который мы можем выразить. Мы, конечно, терпеливо ждем их позиции по отношению к Грузии и надеемся, что абсолютно грубое и несправедливое отношение, которое было до 2024 года, сменится новыми подходами", - заявил Кобахидзе журналистам.
В конце ноября прошлого года в госдепе сообщили, что США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией из-за якобы происходящим там "антидемократических действий" со стороны правящей партии "Грузинская мечта". Двадцать седьмого декабря 2024 года США ввели санкции против основателя и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Санкции подразумевают заморозку активов Иванишвили в СШАи запрет американским гражданам и компаниям вести с ним бизнес.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
В МИД России опровергли фейк о беседе Захаровой с грузинским политиком
21 октября, 21:48
 
В миреГрузияСШАИраклий КобахидзеБидзина Иванишвили
 
 
