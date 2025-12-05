Вирусолог оценил эффективность вакцин от гриппа, используемых в России

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Сыворотки вакцинированных в России имеют защитные уровни антител, это говорит об эффективности используемых в РФ вакцин в том числе от гонконгского гриппа, она составляет примерно 80%, сообщил журналистам генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Агафонов.

"Начиная с появления первых штаммов вируса гриппа А H3N2 субклады К "Вектор" отслеживает его распространение и изменения его биологических свойств. Специалистами "Вектора" были зарегистрированы различия в структуре генома и антигеном составе штаммов вируса гриппа субклады К и штаммов, рекомендованных для использования в вакцинах на сезон 2025-2026. Проведенные на животных и специальных культурах клеток эксперименты показали, что сыворотки вакцинированных в сезон 2025-2026 года людей имеют защитные уровни антител, позволяющие говорить об эффективности используемых в Российской Федерации вакцин и оценить ее примерно в 80%", - сказал он.