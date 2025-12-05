Рейтинг@Mail.ru
Вирусолог оценил эффективность вакцин от гриппа, используемых в России
11:32 05.12.2025 (обновлено: 12:19 05.12.2025)
Вирусолог оценил эффективность вакцин от гриппа, используемых в России
Вирусолог оценил эффективность вакцин от гриппа, используемых в России
Сыворотки вакцинированных в России имеют защитные уровни антител, это говорит об эффективности используемых в РФ вакцин в том числе от гонконгского гриппа, она... РИА Новости, 05.12.2025
Вирусолог оценил эффективность вакцин от гриппа, используемых в России

Агафонов: эффективность используемых в РФ вакцин от гриппа составляет около 80%

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Сыворотки вакцинированных в России имеют защитные уровни антител, это говорит об эффективности используемых в РФ вакцин в том числе от гонконгского гриппа, она составляет примерно 80%, сообщил журналистам генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Агафонов.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга сообщила о разнице в составе вакцины против актуального для России гонконгского варианта вируса гриппа, которую ВОЗ рекомендовала на 2025 год.
Медик делает прививку от гриппа - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Врач рассказал, кому жизненно необходима вакцинация от гриппа
29 октября, 16:09
"Начиная с появления первых штаммов вируса гриппа А H3N2 субклады К "Вектор" отслеживает его распространение и изменения его биологических свойств. Специалистами "Вектора" были зарегистрированы различия в структуре генома и антигеном составе штаммов вируса гриппа субклады К и штаммов, рекомендованных для использования в вакцинах на сезон 2025-2026. Проведенные на животных и специальных культурах клеток эксперименты показали, что сыворотки вакцинированных в сезон 2025-2026 года людей имеют защитные уровни антител, позволяющие говорить об эффективности используемых в Российской Федерации вакцин и оценить ее примерно в 80%", - сказал он.
Он отметил, что сотрудничающий центр ВОЗ по гриппу, функционирующий на базе центра "Вектор" Роспотребнадзора, в постоянном режиме мониторирует заболеваемость гриппом и следит за появлением новых вариантов вирусов гриппа А и В.
"Мониторинг распространения вируса гриппа Н3N2 продолжается. В настоящее время наблюдаются единичные случаи заболевания гриппом, вызванным вирусом гриппа новой субклады К, тяжёлых случаев заболевания у вакцинированных не зарегистрировано. Начаты работы на животных по изучению биологических свойств штаммов вируса гриппа А H3N2. Наблюдение и плотный мониторинг за вирусами продолжается", - добавил Агафонов.
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Роспотребнадзор развеял мифы о вакцинации против гриппа
29 октября, 04:15
 
