В Госдуме предложили запретить привлекать к работе с табаком лиц до 21 года

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили запретить привлекать к работе, связанной с розничной продажей табачной, никотинсодержащей и алкогольной продукции, лиц младше 21 года.

Межфракционный законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство будет внесен в Госдуму в пятницу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Законопроектом предусматривается дополнение статьи 19 указанного Федерального закона нормой, устанавливающей, что к осуществлению розничной торговли табачной продукцией, табачными изделиями и никотинсодержащей продукцией допускаются исключительно лица, достигшие возраста 21 года", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, предлагается запретить заключения трудовых договоров и гражданско-правовых договоров, предметом которых является выполнение работ, связанных с розничной торговлей табачной и никотинсодержащей продукцией, с лицами, не достигшими 21 года.

Трудовой кодекс РФ устанавливает запрет на применение труда лиц в возрасте до 18 лет на работах, связанных с производством, перевозкой и торговлей спиртными напитками и табачными изделиями, однако не регулирует участие в такой деятельности совершеннолетних лиц в возрасте от 18 до 20 лет.

Как отметили авторы в пояснительной записке, работники указанной возрастной группы нередко не обладают достаточной степенью социальной и психологической зрелости, а также уровнем ответственности, необходимыми для строгого соблюдения установленных законом ограничений при продаже табака и алкоголя, особенно при обслуживании лиц того же возрастного круга.

По их мнению, принятие данного законопроекта будет способствовать повышению уровня профессиональной ответственности работников, осуществляющих продажу такой продукции и укреплению системы мер по защите прав и законных интересов детей и молодежи.