Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили запретить привлекать к работе с табаком лиц до 21 года - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:39 05.12.2025 (обновлено: 00:40 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/gosduma-2059922578.html
В Госдуме предложили запретить привлекать к работе с табаком лиц до 21 года
В Госдуме предложили запретить привлекать к работе с табаком лиц до 21 года - РИА Новости, 05.12.2025
В Госдуме предложили запретить привлекать к работе с табаком лиц до 21 года
Депутаты Госдумы предложили запретить привлекать к работе, связанной с розничной продажей табачной, никотинсодержащей и алкогольной продукции, лиц младше 21... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T00:39:00+03:00
2025-12-05T00:40:00+03:00
общество
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_414:35:3066:1526_1920x0_80_0_0_02775f78f405a39fd9be35cc6df2a0e4.jpg
https://ria.ru/20251119/gosduma-2056041097.html
https://ria.ru/20251115/gd-2055133648.html
https://ria.ru/20251203/veypy-2059382557.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_555:0:2964:1807_1920x0_80_0_0_bdfbebffc3b6ccd613ea13fe7501dcd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В Госдуме предложили запретить привлекать к работе с табаком лиц до 21 года

Депутат Гусев предложил запретить лицам до 21 года работать продавцами алкоголя

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили запретить привлекать к работе, связанной с розничной продажей табачной, никотинсодержащей и алкогольной продукции, лиц младше 21 года.
Межфракционный законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство будет внесен в Госдуму в пятницу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Госдума ввела уголовную ответственность за торговлю табаком без лицензии
19 ноября, 15:28
"Законопроектом предусматривается дополнение статьи 19 указанного Федерального закона нормой, устанавливающей, что к осуществлению розничной торговли табачной продукцией, табачными изделиями и никотинсодержащей продукцией допускаются исключительно лица, достигшие возраста 21 года", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Кроме того, предлагается запретить заключения трудовых договоров и гражданско-правовых договоров, предметом которых является выполнение работ, связанных с розничной торговлей табачной и никотинсодержащей продукцией, с лицами, не достигшими 21 года.
Трудовой кодекс РФ устанавливает запрет на применение труда лиц в возрасте до 18 лет на работах, связанных с производством, перевозкой и торговлей спиртными напитками и табачными изделиями, однако не регулирует участие в такой деятельности совершеннолетних лиц в возрасте от 18 до 20 лет.
Цех розлива - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В ГД обсуждают ограничение продажи имитирующей алкоголь продукции детям
15 ноября, 09:20
Как отметили авторы в пояснительной записке, работники указанной возрастной группы нередко не обладают достаточной степенью социальной и психологической зрелости, а также уровнем ответственности, необходимыми для строгого соблюдения установленных законом ограничений при продаже табака и алкоголя, особенно при обслуживании лиц того же возрастного круга.
По их мнению, принятие данного законопроекта будет способствовать повышению уровня профессиональной ответственности работников, осуществляющих продажу такой продукции и укреплению системы мер по защите прав и законных интересов детей и молодежи.
"Мы видим, что значительная часть продаж табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним происходит там, где за прилавком стоят совсем такие же молодые люди. Особенно во время каникул. Закон должен защитить детей, и одним из ключевых шагов является ограничение доступа к таким рабочим местам для лиц до 21 года", - сказал автор проекта, депутат Госдумы Дмитрий Гусев РИА Новости.
Прохожий на улице - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Госдуму внесли поправки, запрещающие продажу вейпов
3 декабря, 00:22
 
ОбществоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала