Головкина введут в Международный зал боксерской славы

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Бывший чемпион мира Геннадий Головкин из Казахстана войдет в Международный зал боксерской славы, сообщается на сайте организации.
Помимо него, в 2026 году будут включены: у мужчин - Антонио Тарвер и Найджел Бенн, у женщин - Наоко Фудзиока и Джеки Нава, а также тренеры Расс Анбер, Джимми Гленн, рефери Фрэнк Капучино, врач Эдвин Хомански, журналист Кевин Айоле и телеведущий Алекс Уоллау, а также боксер начала 20-го века Джимми Клэбби.
Церемония пройдет 11-14 июня в американской деревне Канастота (штат Нью-Йорк).
Головкину 43 года. На его счету 42 победы (37 - нокаутом), два поражения и одна ничья на профессиональном ринге. На протяжении карьеры он владел поясами Всемирной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской организации (IBO). Также на его счету серебро Олимпийских игр 2004 года. В феврале 2024-го Головкин был избран президентом Олимпийского комитета Казахстана. С ноября 2025 года возглавляет международную федерацию World Boxing.
