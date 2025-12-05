Рейтинг@Mail.ru
Головкина введут в Международный зал боксерской славы - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
00:58 05.12.2025 (обновлено: 03:37 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/golovkin-2059923607.html
Головкина введут в Международный зал боксерской славы
Головкина введут в Международный зал боксерской славы - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Головкина введут в Международный зал боксерской славы
Бывший чемпион мира Геннадий Головкин из Казахстана войдет в Международный зал боксерской славы, сообщается на сайте организации. РИА Новости Спорт, 05.12.2025
2025-12-05T00:58:00+03:00
2025-12-05T03:37:00+03:00
единоборства
бокс
спорт
геннадий головкин
антонио тарвер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816219099_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_847e1fa1cb29c78644f975aa02c87391.jpg
/20251203/krouford-2059495227.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816219099_68:0:1012:708_1920x0_80_0_0_8443e17046bf032820023cd27b6e59a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
бокс, спорт, геннадий головкин, антонио тарвер
Единоборства, Бокс, Спорт, Геннадий Головкин, Антонио Тарвер
Головкина введут в Международный зал боксерской славы

Головкин будет введен в Международный зал боксерской славы

© Соцсети боксераГеннадий Головкин
Геннадий Головкин - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Соцсети боксера
Читать в
Дзен
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Бывший чемпион мира Геннадий Головкин из Казахстана войдет в Международный зал боксерской славы, сообщается на сайте организации.
Помимо него, в 2026 году будут включены: у мужчин - Антонио Тарвер и Найджел Бенн, у женщин - Наоко Фудзиока и Джеки Нава, а также тренеры Расс Анбер, Джимми Гленн, рефери Фрэнк Капучино, врач Эдвин Хомански, журналист Кевин Айоле и телеведущий Алекс Уоллау, а также боксер начала 20-го века Джимми Клэбби.
Церемония пройдет 11-14 июня в американской деревне Канастота (штат Нью-Йорк).
Головкину 43 года. На его счету 42 победы (37 - нокаутом), два поражения и одна ничья на профессиональном ринге. На протяжении карьеры он владел поясами Всемирной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской организации (IBO). Также на его счету серебро Олимпийских игр 2004 года. В феврале 2024-го Головкин был избран президентом Олимпийского комитета Казахстана. С ноября 2025 года возглавляет международную федерацию World Boxing.
Теренс Кроуфорд - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Кроуфорда лишили звания абсолютного чемпиона мира, пишут СМИ
3 декабря, 13:18
 
ЕдиноборстваБоксСпортГеннадий ГоловкинАнтонио Тарвер
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Ак Барс
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    ЦСКА
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Северсталь
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Спартак Москва
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Оренбург
    1
    0
  • Хоккей
    3-й период
    Шанхайские Драконы
    Торпедо НН
    1
    3
  • Хоккей
    3-й период
    Нефтехимик
    Металлург Мг
    1
    1
  • Футбол
    1-й тайм
    Брест
    Монако
    1
    0
  • Футбол
    05.12 23:00
    Лилль
    Марсель
  • Футбол
    05.12 23:15
    Бенфика
    Спортинг
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала