В Германии создадут центр по борьбе с неопознанными БПЛА
22:35 05.12.2025 (обновлено: 14:03 06.12.2025)
В Германии создадут центр по борьбе с неопознанными БПЛА
Германия создаст общий центр по борьбе с неопознанными БПЛА, сообщает издание Stern cо ссылкой на соглашение между федеральным правительством и властями земель.
в мире
германия
берлин (город)
германия
берлин (город)
Новости
в мире, германия, берлин (город)
В мире, Германия, Берлин (город)
В Германии создадут центр по борьбе с неопознанными БПЛА

Stern: в Германии создадут общий центр по борьбе с неопознанными беспилотниками

© Getty Images / Johannes SimonЗнак запрета дронов в аэропорту Мюнхена
Знак запрета дронов в аэропорту Мюнхена - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Getty Images / Johannes Simon
Знак запрета дронов в аэропорту Мюнхена. Архивное фото
БЕРЛИН, 5 дек - РИА Новости. Германия создаст общий центр по борьбе с неопознанными БПЛА, сообщает издание Stern cо ссылкой на соглашение между федеральным правительством и властями земель.
"Министры внутренних дел всех федеральных земель приняли решение о создании совместного центра по противодействию беспилотникам под руководством федерации", - пишет издание.
Сотрудники немецкой полиции - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В Германии появился новый отдел полиции по борьбе с беспилотниками
2 декабря, 21:51
Открытие центра запланировано на 17 декабря в Берлине, он будет прикреплен к федеральному полицейскому управлению. В центре все органы безопасности будут работать вместе за одним столом, включая бундесвер и разведывательные службы страны. Также будет предусмотрено место для представителей земель.
Отмечается, что в сфере противодействия беспилотникам в фокусе находятся прежде всего аэропорты, объекты бундесвера и энергетические предприятия.
Ранее министерство внутренних дел Германии сообщило о том, что в стране к работе приступило новое подразделение федеральной полиции по борьбе с неопознанными беспилотными летающими аппаратами. Подразделение будет использоваться по всей стране и оснащено новейшими технологиями для защиты от беспилотников.
Ранее издание Spiegel со ссылкой на данные федерального ведомства уголовной полиции (BKA) сообщило, что в Германии с начала года по середину октября произошло около 850 инцидентов, в ходе которых подозрительные БПЛА пролетали на критической инфраструктурой страны, число почти ежедневно растет.
Ситуация в Германии осложняется тем, что борьба с БПЛА законодательно находится в ведомстве федеральных властей, из-за чего армия страны не может применять средства по нейтрализации неопознанных дронов без участия местной полиции. Власти намерены изменить эти правила в рамках нового законопроекта.
Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. В ряде случаев за ними следовали безосновательные заявления о причастности к ним России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными. Президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Германии зафиксировали около 850 полетов подозрительных беспилотников
28 ноября, 00:37
 
