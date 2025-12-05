В Германии создадут центр по борьбе с неопознанными БПЛА

БЕРЛИН, 5 дек - РИА Новости. Германия создаст общий центр по борьбе с неопознанными БПЛА, Германия создаст общий центр по борьбе с неопознанными БПЛА, сообщает издание Stern cо ссылкой на соглашение между федеральным правительством и властями земель.

"Министры внутренних дел всех федеральных земель приняли решение о создании совместного центра по противодействию беспилотникам под руководством федерации", - пишет издание.

Открытие центра запланировано на 17 декабря в Берлине , он будет прикреплен к федеральному полицейскому управлению. В центре все органы безопасности будут работать вместе за одним столом, включая бундесвер и разведывательные службы страны. Также будет предусмотрено место для представителей земель.

Отмечается, что в сфере противодействия беспилотникам в фокусе находятся прежде всего аэропорты, объекты бундесвера и энергетические предприятия.

Ранее министерство внутренних дел Германии сообщило о том, что в стране к работе приступило новое подразделение федеральной полиции по борьбе с неопознанными беспилотными летающими аппаратами. Подразделение будет использоваться по всей стране и оснащено новейшими технологиями для защиты от беспилотников.

Ранее издание Spiegel со ссылкой на данные федерального ведомства уголовной полиции (BKA) сообщило, что в Германии с начала года по середину октября произошло около 850 инцидентов, в ходе которых подозрительные БПЛА пролетали на критической инфраструктурой страны, число почти ежедневно растет.

Ситуация в Германии осложняется тем, что борьба с БПЛА законодательно находится в ведомстве федеральных властей, из-за чего армия страны не может применять средства по нейтрализации неопознанных дронов без участия местной полиции. Власти намерены изменить эти правила в рамках нового законопроекта.