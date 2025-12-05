Рейтинг@Mail.ru
Решение по имуществу Иванова исполнят немедленно - РИА Новости, 05.12.2025
17:45 05.12.2025
Решение по имуществу Иванова исполнят немедленно
Решение суда об обращении в доход государства имущества экс-замминистра обороны Тимура Иванова стоимостью более 1,2 миллиарда рублей подлежит немедленному... РИА Новости, 05.12.2025
россия, москва, республика карелия, тимур иванов, светлана захарова, генеральная прокуратура рф, bentley motors, bentley continental gt speed, дело замминистра обороны тимура иванова, происшествия
Россия, Москва, Республика Карелия, Тимур Иванов, Светлана Захарова, Генеральная прокуратура РФ, Bentley Motors, Bentley Continental GT Speed, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Происшествия
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Решение суда об обращении в доход государства имущества экс-замминистра обороны Тимура Иванова стоимостью более 1,2 миллиарда рублей подлежит немедленному исполнению, заявили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
В пятницу Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск ГП об изъятии имущества у Иванова и его близких – только автомобиль Bentley 2004 года выпуска, принадлежащий бывшей жене экс-замминистра Светлане Захаровой, не был обращен в доход РФ.
"Суд удовлетворил основной объем исковых требований Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова стоимостью более 1,2 миллиарда рублей… Решение суда обращено к немедленному исполнению", - сказали в ведомстве.
В ГП добавили, что Иванов на неподтвержденные доходы приобрел доли в четырех коммерческих организациях на сумму свыше 70 миллионов рублей, 44 дорогостоящих объекта недвижимости в Москве, Карелии, Московской и Тверской областях, автомобили премиум-класса и предметы роскоши, в том числе представляющие культурную ценность.
Кроме того, на его банковских счетах и в ходе обысков были обнаружены денежные средства в размере более 260 миллионов рублей. Чтобы скрыть противоправные действия, часть активов Иванов оформлял на своих родственников, знакомых и подконтрольные компании, отметили в ведомстве
Суд по иску Генпрокуратуры изъял кольцо Graff у бывшей жены Тимура Иванова
РоссияМоскваРеспублика КарелияТимур ИвановСветлана ЗахароваГенеральная прокуратура РФBentley MotorsBentley Continental GT SpeedДело замминистра обороны Тимура ИвановаПроисшествия
 
 
