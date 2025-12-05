Решение по имуществу Иванова исполнят немедленно

Кроме того, на его банковских счетах и в ходе обысков были обнаружены денежные средства в размере более 260 миллионов рублей. Чтобы скрыть противоправные действия, часть активов Иванов оформлял на своих родственников, знакомых и подконтрольные компании, отметили в ведомстве