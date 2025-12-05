Решение по имуществу Иванова исполнят немедленно

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Решение суда об обращении в доход государства имущества экс-замминистра обороны Тимура Иванова стоимостью более 1,2 миллиарда рублей подлежит немедленному исполнению, заявили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
В пятницу Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск ГП об изъятии имущества у Иванова и его близких – только автомобиль Bentley 2004 года выпуска, принадлежащий бывшей жене экс-замминистра Светлане Захаровой, не был обращен в доход РФ.
"Суд удовлетворил основной объем исковых требований Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова стоимостью более 1,2 миллиарда рублей… Решение суда обращено к немедленному исполнению", - сказали в ведомстве.
В ГП добавили, что Иванов на неподтвержденные доходы приобрел доли в четырех коммерческих организациях на сумму свыше 70 миллионов рублей, 44 дорогостоящих объекта недвижимости в Москве, Карелии, Московской и Тверской областях, автомобили премиум-класса и предметы роскоши, в том числе представляющие культурную ценность.
Кроме того, на его банковских счетах и в ходе обысков были обнаружены денежные средства в размере более 260 миллионов рублей. Чтобы скрыть противоправные действия, часть активов Иванов оформлял на своих родственников, знакомых и подконтрольные компании, отметили в ведомстве