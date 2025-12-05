https://ria.ru/20251205/gd-2059989525.html
Комитет Госдумы одобрил проект о крестах в описании российского герба
Комитет Госдумы одобрил проект о крестах в описании российского герба - РИА Новости, 05.12.2025
Комитет Госдумы одобрил проект о крестах в описании российского герба
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, закрепляющий кресты в описании герба России,... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T10:59:00+03:00
2025-12-05T10:59:00+03:00
2025-12-05T10:59:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_173:0:3640:1950_1920x0_80_0_0_77a53e79d47004e69eae2c9e5bfc432b.jpg
https://ria.ru/20251125/religiya-2057501734.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_371e3e13f12fea0b0a3fec252f1cb4c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Комитет Госдумы одобрил проект о крестах в описании российского герба
Комитет ГД рекомендовал принять в I чтении проект о крестах в описании герба РФ
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, закрепляющий кресты в описании герба России, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе.
"Рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении указанный законопроект", - сказано в документе.
Авторами инициативы выступили 412 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным
. Как отмечал ранее Володин, герб России
– это один из символов государственности, необходимо сделать все, чтобы не допускать искажений его изображения.
Инициативой предлагается внести изменения в статью 1 Федерального конституционного закона "О Государственном гербе Российской Федерации". Законопроектом предлагается дополнить описание герба РФ указанием на то, что "малые короны, большая корона и держава, являющиеся неотъемлемыми элементами Государственного герба Российской Федерации, увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами".