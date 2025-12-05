Комитет Госдумы одобрил проект о крестах в описании российского герба

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, закрепляющий кресты в описании герба России, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе.

Инициативой предлагается внести изменения в статью 1 Федерального конституционного закона "О Государственном гербе Российской Федерации". Законопроектом предлагается дополнить описание герба РФ указанием на то, что "малые короны, большая корона и держава, являющиеся неотъемлемыми элементами Государственного герба Российской Федерации, увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами".