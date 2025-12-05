Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии признали тяжелую правду о военной помощи Киеву - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 05.12.2025 (обновлено: 16:47 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/garantii-2060089068.html
В Финляндии признали тяжелую правду о военной помощи Киеву
В Финляндии признали тяжелую правду о военной помощи Киеву - РИА Новости, 05.12.2025
В Финляндии признали тяжелую правду о военной помощи Киеву
Финляндия не может предоставить Украине гарантии безопасности, потому что не обладает достаточным военным потенциалом, признался бывший глава финской разведки... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T14:45:00+03:00
2025-12-05T16:47:00+03:00
в мире
украина
финляндия
киев
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991307460_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_726bd8470b39522758723017bc984642.jpg
https://ria.ru/20251203/ukraina-2059560735.html
https://ria.ru/20251203/finlyandiya-2059400318.html
украина
финляндия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991307460_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_77148245535a95b7c032a21ab5cd2760.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, финляндия, киев, нато
В мире, Украина, Финляндия, Киев, НАТО
В Финляндии признали тяжелую правду о военной помощи Киеву

Генерал Товери: Финляндия не может предоставить Украине гарантии безопасности

© Getty Images / SOPA Images/Takimoto MarinaВоенные финской армии
Военные финской армии - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Getty Images / SOPA Images/Takimoto Marina
Военные финской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Финляндия не может предоставить Украине гарантии безопасности, потому что не обладает достаточным военным потенциалом, признался бывший глава финской разведки генерал Пекка Товери в беседе с порталом Wirtualna Polska.
"Наши возможности размещения своих войск на Украине ограничены. Финские вооруженные силы располагают большим потенциалом на случай войны, но в мирное время их потенциал невелик", — заявил он.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Президент Финляндии призвал готовиться к миру на Украине
3 декабря, 16:45
Товери добавил, что Финляндия должна прежде всего заботиться о защите собственных границ, а в вопросах военного присутствия на Украине ее возможности ограничены. Военный также указал на то, что его страна оказывает помощь Киеву, в том числе участвует в деятельности "коалиции желающих".
В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран — участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств — участников альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Петтери Орпо - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Серьезная вещь": премьер Финляндии в резкой форме отказал Украине
3 декабря, 04:44
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаФинляндияКиевНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала