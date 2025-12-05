В Финляндии признали тяжелую правду о военной помощи Киеву

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Финляндия не может предоставить Украине гарантии безопасности, потому что не обладает достаточным военным потенциалом, признался бывший глава финской разведки генерал Пекка Товери в беседе с порталом Wirtualna Polska.
"Наши возможности размещения своих войск на Украине ограничены. Финские вооруженные силы располагают большим потенциалом на случай войны, но в мирное время их потенциал невелик", — заявил он.
Президент Финляндии призвал готовиться к миру на Украине
3 декабря, 16:45
В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран — участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств — участников альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>