Рейтинг@Mail.ru
Во Франции неопознанные дроны пролетели над базой подводных лодок - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/frantsiya-2060141118.html
Во Франции неопознанные дроны пролетели над базой подводных лодок
Во Франции неопознанные дроны пролетели над базой подводных лодок - РИА Новости, 05.12.2025
Во Франции неопознанные дроны пролетели над базой подводных лодок
Неопознанные беспилотники были замечены в районе военно-морской базой на западе Франции, где базируются атомные подводные лодки, военные попытались их сбить,... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T16:33:00+03:00
2025-12-05T16:33:00+03:00
в мире
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19987/46/199874628_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_53f0918a49a3de0cffa21c4f4bf65653.jpg
https://ria.ru/20251112/dron-2054498284.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19987/46/199874628_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_8cc2bb48c3f43b447cf6b6e459bdee67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция
В мире, Франция
Во Франции неопознанные дроны пролетели над базой подводных лодок

AFP: во Франции заметили неопознанные БПЛА над базой атомных подводных лодок

© РИА Новости / Алексей ДаничевБеспилотный летательный аппарат (БПЛА)
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 5 дек – РИА Новости. Неопознанные беспилотники были замечены в районе военно-морской базой на западе Франции, где базируются атомные подводные лодки, военные попытались их сбить, сообщило в пятницу агентство Франс Пресс со ссылкой на жандармерию.
«
"Несколько дронов пролетели в четверг вечером над базой подводных лодок на полуострове Иль-Лонг (департамент Финистер), где базируются атомные подводные лодки сил ядерного сдерживания Франции", - говорится в материале.
В общей сложности было замечено пять дронов. Морские пехотинцы, охраняющие базу, попытались их сбить, пишет Франс Пресс, не указывая, удалось ли им это.
Это не первый подобный инцидент в этом районе, отмечается в материале. В частности, в ночь на 18 ноября дрон был замечен над полуостровом Крозон неподалеку, однако он не пролетал непосредственно над военной базой, сообщает агентство.
Французский танк Leclerc - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
На востоке Франции над колонной танков пролетел дрон, пишут СМИ
12 ноября, 15:13
 
В миреФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала