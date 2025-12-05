https://ria.ru/20251205/frantsiya-2060141118.html
Во Франции неопознанные дроны пролетели над базой подводных лодок
ПАРИЖ, 5 дек – РИА Новости. Неопознанные беспилотники были замечены в районе военно-морской базой на западе Франции, где базируются атомные подводные лодки, военные попытались их сбить, сообщило в пятницу агентство Франс Пресс со ссылкой на жандармерию.
"Несколько дронов пролетели в четверг вечером над базой подводных лодок на полуострове Иль-Лонг (департамент Финистер), где базируются атомные подводные лодки сил ядерного сдерживания Франции", - говорится в материале.
В общей сложности было замечено пять дронов. Морские пехотинцы, охраняющие базу, попытались их сбить, пишет Франс Пресс, не указывая, удалось ли им это.
Это не первый подобный инцидент в этом районе, отмечается в материале. В частности, в ночь на 18 ноября дрон был замечен над полуостровом Крозон неподалеку, однако он не пролетал непосредственно над военной базой, сообщает агентство.