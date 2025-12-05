Во Франции неопознанные дроны пролетели над базой подводных лодок

ПАРИЖ, 5 дек – РИА Новости. Неопознанные беспилотники были замечены в районе военно-морской базой на западе Франции, где базируются атомные подводные лодки, военные попытались их сбить, сообщило в пятницу агентство Франс Пресс со ссылкой на жандармерию.

« "Несколько дронов пролетели в четверг вечером над базой подводных лодок на полуострове Иль-Лонг (департамент Финистер), где базируются атомные подводные лодки сил ядерного сдерживания Франции", - говорится в материале.

В общей сложности было замечено пять дронов. Морские пехотинцы, охраняющие базу, попытались их сбить, пишет Франс Пресс, не указывая, удалось ли им это.