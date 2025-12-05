Рейтинг@Mail.ru
Японка Тиба лидирует после короткой программы в Финале Гран-при ISU
Фигурное катание
 
16:03 05.12.2025
Японка Тиба лидирует после короткой программы в Финале Гран-при ISU
Японка Тиба лидирует после короткой программы в Финале Гран-при ISU
Фигуристка Монэ Тиба лидирует после короткой программы в Финале международной серии Гран-при в Нагое (Япония). РИА Новости Спорт, 05.12.2025
фигурное катание
спорт
пётр гуменник
аделия петросян
международный союз конькобежцев (isu)
фигурное катание, пётр гуменник, аделия петросян, международный союз конькобежцев (isu)
Фигурное катание, Спорт, Пётр Гуменник, Аделия Петросян, Международный союз конькобежцев (ISU)
Японка Тиба лидирует после короткой программы в Финале Гран-при ISU

Фигурное катание. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Фигуристка Монэ Тиба лидирует после короткой программы в Финале международной серии Гран-при в Нагое (Япония).
Японка получила за свой прокат 77,27 балла. Второй идет американка Алиса Лю (75,79), третье место занимает японка Ами Накаи (73,91).
Произвольные программы женщины представят в субботу.
В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, на котором выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник.
Ирина Роднина - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Роднина оценила шансы Петросян и Гуменника выиграть медали Олимпиады-2026
1 декабря, 16:16
 
Фигурное катаниеСпортПётр ГуменникАделия ПетросянМеждународный союз конькобежцев (ISU)
 
