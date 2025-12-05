https://ria.ru/20251205/figuristka-2060115247.html
Японка Тиба лидирует после короткой программы в Финале Гран-при ISU
Японка Тиба лидирует после короткой программы в Финале Гран-при ISU - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Японка Тиба лидирует после короткой программы в Финале Гран-при ISU
Фигуристка Монэ Тиба лидирует после короткой программы в Финале международной серии Гран-при в Нагое (Япония). РИА Новости Спорт, 05.12.2025
2025-12-05T16:03:00+03:00
2025-12-05T16:03:00+03:00
2025-12-05T16:03:00+03:00
фигурное катание
спорт
пётр гуменник
аделия петросян
международный союз конькобежцев (isu)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012907013_246:0:3626:1901_1920x0_80_0_0_8db0da3a530b63d32bb930f544687e3f.jpg
/20251201/rodnina-2058965813.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012907013_1087:0:3622:1901_1920x0_80_0_0_1b4fa90591920ea6a4b3b764fd9a4997.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, пётр гуменник, аделия петросян, международный союз конькобежцев (isu)
Фигурное катание, Спорт, Пётр Гуменник, Аделия Петросян, Международный союз конькобежцев (ISU)
Японка Тиба лидирует после короткой программы в Финале Гран-при ISU
Японская фигуристка Тиба лидирует после короткой программы в Финале Гран-при ISU