10:35 05.12.2025 (обновлено: 10:36 05.12.2025)
ФАС выдала предупреждения трем аэропортам
ФАС выдала предупреждения трем аэропортам
ФАС выдала предупреждения трем аэропортам

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПассажиры в Международном аэропорту Сочи
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждения аэропортам Сочи, Екатеринбурга и Калининграда за взимание с авиакомпаний платы за использование платформы для регистрации пассажиров и проанализирует подобное в других аэропортах РФ, сообщили в ведомстве.
"ФАС выдала предупреждения главным операторам аэропортов Сочи, Калининграда и Екатеринбурга. АО "Международный аэропорт Сочи", АО "Аэропорт Храброво" и АО "Аэропорт Кольцово" взимали с авиакомпаний отдельную плату за использование платформы общего доступа для регистрации авиапассажиров", - рассказали в ФАС.
Тарифы за обслуживание пассажиров в аэропортах регулируются государством. Расходы на регистрацию пассажиров должны быть включены в базовый тариф. Действия аэропортов по взиманию отдельного тарифа за использование платформы для регистрации пассажиров содержат признаки навязывания авиакомпаниям невыгодных для них условий договора.
Эту позицию поддерживает министерство транспорта России. В случае неисполнения предупреждения ФАС возбудит против операторов аэропортов Сочи, Екатеринбурга и Калининграда антимонопольное дело.
"Ведомство продолжит проводить анализ действий главных операторов других аэропортов по предоставлению доступа к платформам для регистрации пассажиров", - пишет ФАС.
Пассажиры в терминале аэропорта - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В Госдуме предложили выплачивать пассажирам компенсацию за овербукинг
Заголовок открываемого материала