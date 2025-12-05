ФАС выдала предупреждения трем аэропортам

Тарифы за обслуживание пассажиров в аэропортах регулируются государством. Расходы на регистрацию пассажиров должны быть включены в базовый тариф. Действия аэропортов по взиманию отдельного тарифа за использование платформы для регистрации пассажиров содержат признаки навязывания авиакомпаниям невыгодных для них условий договора.