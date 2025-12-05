Четыре страны бойкотируют "Евровидение-2026" из-за участия Израиля

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Словения в числе ряда других стран бойкотирует конкурс песни "Евровидение-2026" в Вене из-за участия в нем Израиля, сообщает национальное агентство STA.
Ранее о бойкоте "Евровидения" сообщили вещатели Нидерландов, Испании и Ирландии.
"Решение общественного вещателя Словении RTV было подтверждено председателем его правления Наталией Горшчак", - сообщает агентство.
В октябре Европейский вещательный союз (EBU) отменил голосование о недопуске Израиля до участия в "Евровидении" в 2026 году и перенес решение вопроса с ноября на декабрь в свете перемирия на Ближнем Востоке. В итоге в четверг EBU принял решение в пользу допуска Израиля.
"Евровидение" - международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза. В 2025 году выступления состоялись в швейцарском Базеле. Победителем стал австрийский певец Йоханнес Питч с песней Wasted love.
Россия не участвует в "Евровидении" с 2022 года, тем не менее, за годы своего участия страна неоднократно входила в число фаворитов, а в 2008 году она одержала победу с песней Believe, которую исполнил Дима Билан.
