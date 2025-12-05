Рейтинг@Mail.ru
Четыре страны бойкотируют "Евровидение-2026" из-за участия Израиля
00:15 05.12.2025
Четыре страны бойкотируют "Евровидение-2026" из-за участия Израиля
Словения в числе ряда других стран бойкотирует конкурс песни "Евровидение-2026" в Вене из-за участия в нем Израиля, сообщает национальное агентство STA.
Четыре страны бойкотируют "Евровидение-2026" из-за участия Израиля

Испания, Нидерланды, Ирландия и Словения решили не участвовать в "Евровидении"

© Фото : ESCplusЛоготип песенного конкурса Евровидение
Логотип песенного конкурса Евровидение - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : ESCplus
Логотип песенного конкурса Евровидение. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Словения в числе ряда других стран бойкотирует конкурс песни "Евровидение-2026" в Вене из-за участия в нем Израиля, сообщает национальное агентство STA.
Ранее о бойкоте "Евровидения" сообщили вещатели Нидерландов, Испании и Ирландии.
Ярослав Дронов выступает на международном музыкальном конкурсе Интервидение в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
В США сравнили "Интервидение" с "Евровидением"
21 сентября, 03:38
"Решение общественного вещателя Словении RTV было подтверждено председателем его правления Наталией Горшчак", - сообщает агентство.
В октябре Европейский вещательный союз (EBU) отменил голосование о недопуске Израиля до участия в "Евровидении" в 2026 году и перенес решение вопроса с ноября на декабрь в свете перемирия на Ближнем Востоке. В итоге в четверг EBU принял решение в пользу допуска Израиля.
Конкурс песни "Евровидение" в 2026 году пройдёт в Вене после победы весной 2025 года исполнителя из Австрии. Полуфиналы 70-го по счету конкурса состоятся 12 и 14 мая, а финал – 16 мая на арене Wiener Stadthalle.
"Евровидение" - международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза. В 2025 году выступления состоялись в швейцарском Базеле. Победителем стал австрийский певец Йоханнес Питч с песней Wasted love.
Россия не участвует в "Евровидении" с 2022 года, тем не менее, за годы своего участия страна неоднократно входила в число фаворитов, а в 2008 году она одержала победу с песней Believe, которую исполнил Дима Билан.
Логотип конкурса Евровидение - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Евровидение столкнулось с кризисом из-за Израиля, пишут СМИ
17 сентября, 12:31
 
