Рейтинг@Mail.ru
На Украине могут готовить документы для выезда Ермака из страны, пишут СМИ - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:51 05.12.2025 (обновлено: 21:31 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/ermak-2060215775.html
На Украине могут готовить документы для выезда Ермака из страны, пишут СМИ
На Украине могут готовить документы для выезда Ермака из страны, пишут СМИ - РИА Новости, 05.12.2025
На Украине могут готовить документы для выезда Ермака из страны, пишут СМИ
На Украине могут готовить документы для пересечения уволенным с поста главы офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком границы, пишет "Зеркало недели". РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T20:51:00+03:00
2025-12-05T21:31:00+03:00
в мире
украина
андрей ермак
владимир зеленский
верховная рада украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
дело миндича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030188836_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_cad0b8113bd0bd20827a03934f312995.jpg
https://ria.ru/20251128/ukraina-2058419868.html
https://ria.ru/20251201/ermak-2058762433.html
https://ria.ru/20251113/zelenskiy-2054596957.html
https://ria.ru/20251119/gaz-2055749346.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030188836_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9b805bc74c34dbfcb9b24a1b7e7fa282.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, андрей ермак, владимир зеленский, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), дело миндича
В мире, Украина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Дело Миндича
На Украине могут готовить документы для выезда Ермака из страны, пишут СМИ

Зеркало недели: могут готовиться документы для выезда Ермака из страны

© AP Photo / Jose Luis MaganaАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Андрей Ермак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. На Украине могут готовить документы для пересечения уволенным с поста главы офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком границы, пишет "Зеркало недели".
"Сегодня около 17:00 (18:00 мск. — Прим. ред.) <...> Ермак прибыл в центральный офис Службы внешней разведки Украины. Он заехал на черном бронированном Mercedes S-класса, <...> пробыл там 45 минут, и после отъезда Ермака глава СВРУ Олег Иващенко вызвал к себе руководителя департамента, который занимается документами прикрытия", — говорится в публикации со ссылкой на источники.
Андрей Ермак во время встречи с Китом Келлогом в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Агония Зеленского. Что будет с Украиной после отставки Ермака
28 ноября, 19:27
Издание отмечает, что Иващенко считается "стопроцентным человеком Ермака" и обязан ему своим назначением.
Кроме того, по данным "Зеркала недели", НАБУ готовит новую серию аудиозаписей по скандальному делу в сфере энергетики, в котором фигурирует "кошелек" Зеленского Тимур Миндич и бывший глава офиса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Европа включила "антикриз": Ермак держал Зеленского под гипнозом
1 декабря, 08:00

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Миндича, которого считают создателем преступной группировки. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Штаты подсунули Зеленскому радиоактивные доллары
13 ноября, 08:00
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. В прошлую пятницу он объявил об отставке главы своего офиса Ермака. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупции в энергетике.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Газ или медный таз: последняя гастроль Зеленского
19 ноября, 08:00
 
В миреУкраинаАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Дело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала