На Украине могут готовить документы для выезда Ермака из страны, пишут СМИ

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. На Украине могут готовить документы для пересечения уволенным с поста главы офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком границы, пишет "Зеркало недели".
"Сегодня около 17:00 (18:00 мск. — Прим. ред.) <...> Ермак прибыл в центральный офис Службы внешней разведки Украины. Он заехал на черном бронированном Mercedes S-класса, <...> пробыл там 45 минут, и после отъезда Ермака глава СВРУ Олег Иващенко вызвал к себе руководителя департамента, который занимается документами прикрытия", — говорится в публикации со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что Иващенко считается "стопроцентным человеком Ермака" и обязан ему своим назначением.
Кроме того, по данным "Зеркала недели", НАБУ готовит новую серию аудиозаписей по скандальному делу в сфере энергетики, в котором фигурирует "кошелек" Зеленского Тимур Миндич и бывший глава офиса.
Коррупционный скандал на Украине
Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Миндича, которого считают создателем преступной группировки. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. В прошлую пятницу он объявил об отставке главы своего офиса Ермака. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупции в энергетике.
