Лихачев назвал энергетику ключевой сферой сотрудничества России и Индии
Энергетика является одной из ключевых сфер сотрудничества России и Индии, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T10:25:00+03:00
экономика
россия
индия
