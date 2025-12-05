Рейтинг@Mail.ru
Лихачев назвал энергетику ключевой сферой сотрудничества России и Индии
10:25 05.12.2025 (обновлено: 10:33 05.12.2025)
Лихачев назвал энергетику ключевой сферой сотрудничества России и Индии
Лихачев назвал энергетику ключевой сферой сотрудничества России и Индии
Энергетика является одной из ключевых сфер сотрудничества России и Индии, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 05.12.2025
экономика, россия, индия
Лихачев назвал энергетику ключевой сферой сотрудничества России и Индии

Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина президентом Индии Дроупади Мурму и премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели
Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина президентом Индии Дроупади Мурму и премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Энергетика является одной из ключевых сфер сотрудничества России и Индии, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"На сегодняшний день ключевым направлением сотрудничества (России и Индии - ред.) является атомная энергетика", - сказал Лихачев журналистам.
Российский лидер Владимир Путин в четверг прибыл в Нью-Дели с двухдневным визитом. В пятницу он проводит переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Переговоры открылись беседой в узком составе. Затем встреча продолжится в расширенном формате с участием делегаций двух стран.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели. 5 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Моди по-русски поблагодарил Путина за визит в Индию
