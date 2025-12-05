© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ефимов: в Москве выставили на торги право на комплексное развитие участков

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Москве выставили на торги право на комплексное развитие участков площадью 2,9 гектара на северо-западе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Город выставил на аукцион право заключить договор о комплексном развитии трех участков, входящих в один проект КРТ. Они расположены в районах Северное Тушино и Куркино. Победитель торгов сможет построить там жилье и сопутствующую инфраструктуру, включая объекты спорта, здравоохранения и торговли", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Как указывается в сообщении, частником аукциона могут стать все заинтересованные компании, в том числе региональные. Реализация проекта позволит создать в столице примерно 570 рабочих мест.

Начальная цена лота - 73,82 миллиона рублей, для того, чтобы принять участие в торгах, необходимо внести задаток в размере 20% от нее, добавляется в пресс-релизе.