Ефимов: в Москве выставили на торги право на комплексное развитие участков
Ефимов: в Москве выставили на торги право на комплексное развитие участков - РИА Новости, 05.12.2025
Ефимов: в Москве выставили на торги право на комплексное развитие участков
В Москве выставили на торги право на комплексное развитие участков площадью 2,9 гектара на северо-западе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 05.12.2025
Ефимов: в Москве выставили на торги право на комплексное развитие участков
Ефимов: Москва выставила на торги право на развитие участков на Куркинском шоссе
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Москве выставили на торги право на комплексное развитие участков площадью 2,9 гектара на северо-западе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Город выставил на аукцион право заключить договор о комплексном развитии трех участков, входящих в один проект КРТ. Они расположены в районах Северное Тушино и Куркино. Победитель торгов сможет построить там жилье и сопутствующую инфраструктуру, включая объекты спорта, здравоохранения и торговли", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Как указывается в сообщении, частником аукциона могут стать все заинтересованные компании, в том числе региональные. Реализация проекта позволит создать в столице примерно 570 рабочих мест.
Начальная цена лота - 73,82 миллиона рублей, для того, чтобы принять участие в торгах, необходимо внести задаток в размере 20% от нее, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поделился, что благодаря КРТ новые жилые кварталы, общественные пространства и рабочие места построят во Внукове, Южном Тушине, Покровском-Стрешневе. Также объекты появятся в Капотне и Бирюлеве Восточном.