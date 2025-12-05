Пассажиры аварийно севшего в "Домодедово" Boeing вылетели на Пхукет

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пассажиры Boeing-777 авиакомпании Red Wings, который 3 декабря совершил вынужденную посадку в аэропорту "Домодедово", вылетели на Пхукет на резервном самолете, сообщили РИА Новости в справочной службе аэропорта "Домодедово".
"Рейс вылетел в 2.17 мск", - ответили в справочной службе "Домодедово" на вопрос о статусе рейса "Москва-Пхукет" авиакомпании Red Wings.
В Нижневартовске вынужденно сел самолет
26 августа, 08:51
Ожидаемое время прилета - 14.40 по местному времени (10.40 мск).
Вечером 3 декабря экстренные службы сообщили РИА Новости, что у самолета авиакомпании Red Wings, который направлялся из Москвы в Пхукет, случилось возгорание двигателя. Экипаж принял решение вернуться на аэродром вылета, после выработки топлива самолет успешно совершил посадку. Никто из 425 человек на борту не пострадал. Пассажирам были предоставлены питание и напитки, а также размещение в гостинице. Специалисты Росавиации предварительно классифицировали происшествие как авиационный инцидент.