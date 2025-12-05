Пассажиры аварийно севшего в "Домодедово" Boeing вылетели на Пхукет

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пассажиры Boeing-777 авиакомпании Red Wings, который 3 декабря совершил вынужденную посадку в аэропорту "Домодедово", вылетели на Пхукет на резервном самолете, сообщили РИА Новости в справочной службе аэропорта "Домодедово".