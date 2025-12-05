Долина сделала заявление о ситуации вокруг ее квартиры

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина, комментируя ситуацию вокруг аферы с ее квартирой, рассказала, что мошенники угрожали ей и ее близким.
"Они следили не только за мной, но и за моими детьми. Вот, например, такая скрытая угроза. Мои девочки уезжают на дачу, на этот загородный участок. Они туда уезжают, мне звонит Князев и говорит: "А ваши девочки сейчас на даче, да?" Я говорю: "Да". Они мне говорят: "Вы не волнуйтесь, мы присмотрим за ними", — сказала певица в программе "Пусть говорят".
Она также объяснила, что не высказывалась по поводу разбирательства вокруг квартиры, потому что сначала была в шоке, а потом не имела права ничего комментировать из-за подписки о неразглашении.
Мошенников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Наряду с этим певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В результате Полина Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого Лурье обратилась в Верховный суд, он рассмотрит дело 16 декабря.
В последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников. Суды часто признают такие сделки недействительными и возвращают собственность продавцам, а покупатели остаются и без денег, и без квартиры. Это даже стали называть "схемой Долиной", а в соцсетях начался флешмоб против певицы.