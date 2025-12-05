Рейтинг@Mail.ru
Тренер "Бруклина" рассказал о проблемах Демина с дыханием - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
10:00 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/demin-2059970833.html
Тренер "Бруклина" рассказал о проблемах Демина с дыханием
Тренер "Бруклина" рассказал о проблемах Демина с дыханием - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Тренер "Бруклина" рассказал о проблемах Демина с дыханием
Российский защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" Егор Демин провел мало времени на площадке во время матча регулярного... РИА Новости Спорт, 05.12.2025
2025-12-05T10:00:00+03:00
2025-12-05T10:00:00+03:00
баскетбол
спорт
егор демин
бруклин нетс
юта джаз
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051705854_0:0:2047:1152_1920x0_80_0_0_311b948c3910881120bc49a9f54353ea.jpg
/20251205/basketbol-2059948169.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051705854_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_42547ef38aad4c2b426121fa0fc7f06a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, егор демин, бруклин нетс, юта джаз, нба
Баскетбол, Спорт, Егор Демин, Бруклин Нетс, Юта Джаз, НБА
Тренер "Бруклина" рассказал о проблемах Демина с дыханием

Тренер "Бруклина" Фернандес сообщил, что у Демина были проблемы с дыханием

© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российский защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" Егор Демин провел мало времени на площадке во время матча регулярного чемпионата против "Юты Джаз" из-за проблем с верхними дыхательными путями перед началом встречи, сообщил журналист Эрик Слэйтер в соцсети Х со ссылкой на тренера "Бруклина" Жорди Фернандеса.
В ночь на пятницу по московскому времени "Бруклин" на своем паркете проиграл "Юте" со счетом 110:123. Демин набрал три очка, сделал один подбор и отдал две результативные передачи за 20 минут на площадке.
«
"Фернандес сообщил, что у Демина перед сегодняшней игрой были проблемы с верхними дыхательными путями, поэтому ему пришлось ограничить игровое время", - написал Слэйтер.
Демину 19 лет. Он был выбран под восьмым номером в первом раунде драфта НБА 2025 года. В текущем регулярном чемпионате россиянин провел 20 матчей, в которых в среднем набирал 8,4 очка, делал 3,5 передачи и 3,3 подбора.
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
"Бруклин" проиграл "Юте" в матче НБА, Демин набрал три очка
07:27
 
БаскетболСпортЕгор ДеминБруклин НетсЮта ДжазНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Ак Барс
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    ЦСКА
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Северсталь
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Спартак Москва
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Оренбург
    1
    0
  • Хоккей
    3-й период
    Шанхайские Драконы
    Торпедо НН
    1
    3
  • Хоккей
    3-й период
    Нефтехимик
    Металлург Мг
    1
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Брест
    Монако
    1
    0
  • Футбол
    05.12 23:00
    Лилль
    Марсель
  • Футбол
    05.12 23:15
    Бенфика
    Спортинг
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала