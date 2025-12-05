https://ria.ru/20251205/demin-2059970833.html
Тренер "Бруклина" рассказал о проблемах Демина с дыханием
Российский защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" Егор Демин провел мало времени на площадке во время матча регулярного...
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российский защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" Егор Демин провел мало времени на площадке во время матча регулярного чемпионата против "Юты Джаз" из-за проблем с верхними дыхательными путями перед началом встречи, сообщил журналист Эрик Слэйтер в соцсети Х со ссылкой на тренера "Бруклина" Жорди Фернандеса.
В ночь на пятницу по московскому времени "Бруклин" на своем паркете проиграл "Юте" со счетом 110:123. Демин набрал три очка, сделал один подбор и отдал две результативные передачи за 20 минут на площадке.
"Фернандес сообщил, что у Демина перед сегодняшней игрой были проблемы с верхними дыхательными путями, поэтому ему пришлось ограничить игровое время", - написал Слэйтер.
Демину 19 лет. Он был выбран под восьмым номером в первом раунде драфта НБА 2025 года. В текущем регулярном чемпионате россиянин провел 20 матчей, в которых в среднем набирал 8,4 очка, делал 3,5 передачи и 3,3 подбора.