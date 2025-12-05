Рейтинг@Mail.ru
Делегация Тверской области посетила с бизнес-миссией Казахстан
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
18:13 05.12.2025
Делегация Тверской области посетила с бизнес-миссией Казахстан
Делегация Тверской области приняла участие в бизнес-миссии в Республику Казахстан, мероприятия прошли в городах Алма-Ата и Астана
тверская область
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Тверская область, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Делегация Тверской области посетила с бизнес-миссией Казахстан

Производители Тверской области посетили Казахстан в рамках бизнес-миссии

© Фото предоставлено Министерством экономического развития Тверской областиДелегация Тверской области посетила с бизнес-миссией Казахстан
Делегация Тверской области посетила с бизнес-миссией Казахстан - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото предоставлено Министерством экономического развития Тверской области
Делегация Тверской области посетила с бизнес-миссией Казахстан
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Делегация Тверской области приняла участие в бизнес-миссии в Республику Казахстан, мероприятия прошли в городах Алма-Ата и Астана, сообщает пресс-служба облправительства.
Тверские производители продуктов питания, напитков и литой алюминиевой посуды провели встречи с представителями торговых сетей Казахстана. Дополнительно Центром поддержки экспорта Тверской области были организованы встречи с дистрибьюторами продуктов питания и товаров народного потребления, где товаропроизводители тверского региона презентовали образцы и обсудили условия поставок.
В рамках бизнес-миссии представители "ПК "Ландскрона"" договорись о расширении ассортимента и провели переговоры с новыми сетями Республики Казахстан.
Производитель ООО "ТверьКанатДор" на встрече с представителями акимата города Алматы рассказал о возможностях сотрудничества в части развития Алматинского горного кластера. В ходе переговоров компания ознакомилась с проектами развития кластера и туристской инфраструктуры Республики Казахстан и Алматинской области, обсудила возможности сотрудничества. Также представитель компании посетил курорты "Ак Булак" и "Кок-Тобе".
В Астане компания "ЭКОМАШГРУПП" при содействии Торгового представительства РФ в Казахстане провела встречи с представителями органов власти и делового сообщества в сфере вторичной переработки и обращения с отходами.
Так, в рамках встречи с министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан обсуждались системные вопросы развития отрасли обращения с твердыми бытовыми отходами в стране, возможности расширения взаимодействия в части строительства мусороперерабатывающих комплексов и поставок оборудования, обмена опытом в реализации схожих проектов в России и подготовки высококвалифицированных кадров для отрасли.
С руководством акимата города Астаны были достигнуты договоренности об ответном визите в Тверскую область с целью ознакомления с производством ГК "ЭКОМАШГРУПП" и реализованными проектами. Отдельно были проведены переговоры с заинтересованным бизнесом и институтами развития Республики Казахстан. Достигнуты договоренности о дальнейшем взаимодействии по поставкам оборудования и реализации совместных проектов.
Бизнес-миссия делегации Верхневолжья в Казахстан была организована министерством экономического развития Тверской области и региональным центром поддержки экспорта в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
Детский археологический центр открылся в Торжке
11:51
 
Тверская областьТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
