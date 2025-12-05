Делегация Тверской области посетила с бизнес-миссией Казахстан

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Делегация Тверской области приняла участие в бизнес-миссии в Республику Казахстан, мероприятия прошли в городах Алма-Ата и Астана, сообщает пресс-служба облправительства.

Тверские производители продуктов питания, напитков и литой алюминиевой посуды провели встречи с представителями торговых сетей Казахстана. Дополнительно Центром поддержки экспорта Тверской области были организованы встречи с дистрибьюторами продуктов питания и товаров народного потребления, где товаропроизводители тверского региона презентовали образцы и обсудили условия поставок.

В рамках бизнес-миссии представители "ПК "Ландскрона"" договорись о расширении ассортимента и провели переговоры с новыми сетями Республики Казахстан.

Производитель ООО "ТверьКанатДор" на встрече с представителями акимата города Алматы рассказал о возможностях сотрудничества в части развития Алматинского горного кластера. В ходе переговоров компания ознакомилась с проектами развития кластера и туристской инфраструктуры Республики Казахстан и Алматинской области, обсудила возможности сотрудничества. Также представитель компании посетил курорты "Ак Булак" и "Кок-Тобе".

В Астане компания "ЭКОМАШГРУПП" при содействии Торгового представительства РФ в Казахстане провела встречи с представителями органов власти и делового сообщества в сфере вторичной переработки и обращения с отходами.

Так, в рамках встречи с министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан обсуждались системные вопросы развития отрасли обращения с твердыми бытовыми отходами в стране, возможности расширения взаимодействия в части строительства мусороперерабатывающих комплексов и поставок оборудования, обмена опытом в реализации схожих проектов в России и подготовки высококвалифицированных кадров для отрасли.

С руководством акимата города Астаны были достигнуты договоренности об ответном визите в Тверскую область с целью ознакомления с производством ГК "ЭКОМАШГРУПП" и реализованными проектами. Отдельно были проведены переговоры с заинтересованным бизнесом и институтами развития Республики Казахстан. Достигнуты договоренности о дальнейшем взаимодействии по поставкам оборудования и реализации совместных проектов.