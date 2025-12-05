https://ria.ru/20251205/chemezov-2060107471.html
Россия предложила Индии локализовать производство истребителей Су-57
Россия предложила Индии локализовать производство истребителей Су-57 - РИА Новости, 05.12.2025
Россия предложила Индии локализовать производство истребителей Су-57
Россия предложила Индии локализовать производство истребителей пятого поколения Су-57, сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. РИА Новости, 05.12.2025
Россия предложила Индии локализовать производство истребителей Су-57
Чемезов: Россия предложила Индии локализовать производство истребителей Су-57