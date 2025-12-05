Рейтинг@Mail.ru
Россия предложила Индии локализовать производство истребителей Су-57 - РИА Новости, 05.12.2025
15:38 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/chemezov-2060107471.html
Россия предложила Индии локализовать производство истребителей Су-57
Россия предложила Индии локализовать производство истребителей пятого поколения Су-57, сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
россия, индия, су-57, в мире, сергей чемезов, ростех
Россия, Индия, Су-57, В мире, Сергей Чемезов, Ростех
Россия предложила Индии локализовать производство истребителей Су-57

Чемезов: Россия предложила Индии локализовать производство истребителей Су-57

© РИА Новости / Пресс-служба ОАК | Истребитель Су-57Э
Истребитель Су-57Э - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК
Перейти в медиабанк
Истребитель Су-57Э. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия предложила Индии локализовать производство истребителей пятого поколения Су-57, сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Мы предложения свои направили... В том числе и производить здесь (в Индии - ред.), с локализацией. Они (индийские партнеры - ред.) сказали: "Подумаем", - сказал Чемезов в эфире Первого канала.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Лихачев заявил, что "Росатом" обсуждает с Индией вопрос топлива для АЭС
