Жительница Бурятии сожгла почти 500 тысяч рублей, чтобы скрыть кражу денег - РИА Новости, 05.12.2025
09:18 05.12.2025
Жительница Бурятии сожгла почти 500 тысяч рублей, чтобы скрыть кражу денег
происшествия
республика бурятия
улан-удэ
россия
республика бурятия
улан-удэ
россия
Жительница Бурятии сожгла почти 500 тысяч рублей, чтобы скрыть кражу денег

В Бурятии задержали женщину за кражу 485 тысяч рублей у отца сожителя

УЛАН-УДЭ, 5 дек - РИА Новости. Двадцатитрехлетняя жительница Бурятии украла у отца своего сожителя 485 тысяч рублей, а когда мужчина написал заявление в полицию, сожгла деньги в печи, сообщило МВД республики.
По данным МВД, в полицию обратился директор крестьянско-фермерского хозяйства одного из районов Бурятии и заявил, что из тайника в его доме похищена крупная сумма денег, которую он спрятал после продажи скота. Полицейские задержали 23-летнюю ранее не судимую, временно не работающую сожительницу сына потерпевшего.
"Предварительно установлено, что во время отъезда семьи в Улан-Удэ для покупки автомобиля девушка, проживающая по соседству, осталась с маленьким ребенком у них в доме. Зная об имеющейся в тайнике крупной сумме денег, девушка присвоила себе 485 тысяч рублей для личных нужд. Когда заявитель обратился в полицию, девушка, испугавшись уголовной ответственности, сожгла денежные средства в печи", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренному п "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Красноярске экс-сотрудницу банка осудили за кражу денег у клиента
ПроисшествияРеспублика БурятияУлан-УдэРоссия
 
 
